Новая устойчивость: эксперты оценили перспективы для рубля на следующей неделе

На неделе с 6 по 12 ноября объем торгов на валютном рынке Мосбиржи заметно сократился относительно предыдущих периодов, отметил Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие». Это может указывать на снижение предложения валюты со стороны российских экспортеров.

Курс рубля стабилизировался в диапазонах 91,5−94,5 в паре с долларом, 97,5−100,5 в паре с евро и 12,5−12,9 в паре с юанем.

Эти уровни выглядят приемлемыми для всех участников рынка, поэтому предпосылок для выхода из этих диапазонов в ближайшем будущем пока не просматривается. Константин Церазов экономист



Российская валюта достигла равновесного курса в районе 92 рублей за доллар США, считает аналитик «Цифра Брокер» Даниил Болотских.

Поддержку рублю оказывают постоянно увеличивающийся положительный баланс счета текущих операций, который в III квартале достиг $16,6 млрд, повысившись на 72%. Даниил Болотских аналитик «Цифра Брокер»

Даже снижение нефтяных котировок в последние две недели никак не отразилось на курсе рубля. В конечном счете аналитик прогнозирует, что курс рубля в ближайшее время останется в диапазоне 89,3- 94,1 за доллар США.

Портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова отмечает, что на российском валютном рынке сохраняется стратегическое преимущество в пользу рубля.

Быстрое и значительное повышение ключевой процентной ставки с 7,5% до 15% приводит к снижению общего спроса, в том числе, на импортные товары. Также повышается привлекательность вложений в российские активы. Инвесторы частично уходят из валютных активов и перекладываются в доходные рублевые активы. София Кирсанова портфельный управляющий УК «Первая»

Дополнительный импульс роста национальной валюте в текущем месяце также может дать налоговый период, но ближе к концу ноября. В этом месяце пик выплат придется на 27 число, отметила эксперт.

Слабая динамика на нефтяном рынке будет оказывать сдерживающий эффект, но пока нет предпосылок для того, чтобы она могла развернуть тренд в сторону ослабления рубля на российском валютном рынке.

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