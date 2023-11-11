Moody’s ухудшило прогноз рейтинга США на негативный

«Продолжающаяся политическая поляризация в Конгрессе США повышает риск, что сменяющиеся правительства не смогут достичь консенсуса по фискальному плану, который направлен на снижение доступности долга», — говорится в заявлении Moody’s (цитата по Reuters).
Вместе с тем агентство сохранило долгосрочный рейтинг США на уровне AAA. Оно отмечает высокую «институциональную и управленческую мощь США», которая поддерживается «эффективностью денежно-кредитной и макроэкономической политикой».
Американские власти не согласились с решением агентства по смене прогноза. «Хотя заявление Moody’s сохраняет рейтинг США на уровне AAA, мы не согласны переходом к негативному прогнозу. Американская экономика остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самыми надежными и ликвидными активами в мире», — говорится в заявлении замминистра финансов Уолли Адейемо. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь отметила, что изменение прогноза является «еще одним следствием экстремизма и дисфункции» республиканцев в Конгрессе.
Moody’s остается последним из трех крупнейших агентств, которое сохраняет рейтинг США на высшем уровне. Fitch понизило его с AAA до AA+ в августе, S&P удерживает его на уровне AA+ с 2011 года.