Годовая инфляция достигла 6,7%: раскрыты детали роста цен в октябре

Показатели официальной инфляции по итогам октября, обнародованные Росстатом, не стали сенсацией для специалистов. Аналитики как раз таких цифр и ожидали — плюс-минус одна-две десятые процента. Но утешение это слабое, поскольку цены продолжают расти весьма ощутимо. Для сравнения: ровно год назад, в октябре 2022-го инфляция составляла всего лишь 0,18% — в пять раз меньше нынешнего месячного показателя.

На этом фоне прогноз властей на инфляцию по итогам всего года кажется даже слишком оптимистическим. Напомним, что ЦБ планирует этот показатель на уровне 7−7,5%, а Минэкономразвития — 7,5%.

Что же толкало инфляцию вверх в середине нынешней осени? Наибольший вклад в нее, как и следовало ожидать в связи с сезонным фактором, внес рост цен на плодоовощную продукцию. В октябре они подскочили на 1,91% после достаточно скромного повышения в сентябре на 0,24%. Всего же за 10 месяцев текущего года плодовоовощная продукция подорожала почти на 11%.

И тут есть свои явные лидеры по подорожанию: помидоры прибавили в цене сразу на 31%, чеснок — на 8,5%, бананы — на 5,8%, апельсины — на 3,6%. Правда, в то же время цены на картофель снизились почти на 9%, капусту — на 7,7%, морковь — на 6,6%, яблоки — на 6%. Любопытно, что цены на помидоры в большей или меньшей степени поднялись во всех субъектах Федерации, кроме Магаданской области, где они подешевели почти на процент.

Из других видов продовольствия ощутимо прибавили в цене яйца и курятина. Так, яйца в октябре по сравнению с сентябрем подорожали на 13%, с начала года — на 18,7%, в годовом выражении — почти на 24%. Курятина с начала года подорожала на 29%, а по сравнению с октябрем прошлого года — почти на 27%. Вообще же продукты питания в целом по стране с начала года стали дороже на 5,3%.

Из других видов товаров и услуг обращает на себя внимание повышение стоимости пассажирского транспорта. Цены на авиаперелет экономклассом выросли на 10,8%, проезд в метро — на 7,2%, в трамвае — на 4,4%, в пригородном поезде — на 3,7%. Цены на аренду автомобиля прибавили за месяц 3,8%.

Зато туристические услуги заметно подешевели. Снизились цены на поездки в Египет — на 12,2%, Турцию — на 11,4%, страны Закавказья — на 5,7%, Беларусь — на 4,8%. Также подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым — на 12,4%.

— Чего нам ждать от инфляции до конца года? — адресуем вопрос главному научному сотруднику Института экономики РАН, доктору экономических наук Игорю Николаеву.

— Ждать роста цен, — отвечает эксперт, — Как свидетельствуют данные Росстата, в годовом выражении инфляция растет от месяца к месяцу. И, скорее всего, к концу декабря составит 7,5%, как и обозначено в официальном правительственном прогнозе.

— Но ведь монетарные власти принимают меры для торможения роста цен. Именно в этих целях в конце октября ЦБ резко — сразу на 2 процентных пункта — поднял ключевую ставку…

— Да, ставку подняли. Но инфляция меньше не стала. Это значит, что в росте цен определяющую роль играют немонетарные факторы. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на днях сказала, что главная проблема нашей экономики — это кадровый голод. В борьбе за квалифицированных сотрудников работодатели повышают зарплаты — по крайней мере, части работников. Это поддерживает на достаточно высоком уровне потребительский спрос и способствует повышению цен.

Простое поднятие ключевой ставки не способно задушить инфляцию. ЦБ делает все, что может, но этого мало для снижения цен.

— А от чего сейчас зависят цены?

— Надо понимать, что текущее повышение цен — это побочный эффект того бюджетного стимулирования, что практикует правительство. Оно активно вливало деньги в экономику в этом году, и будет то же самое делать в следующем, поскольку рост расходов бюджета на 2024 год запланирован аж на 20%. Больше денег в экономике — выше инфляция: это закономерность.

— Но в следующем году правительство и Центробанк обещают нам снижение инфляции до 4−4,5%…

— Однако они не объясняют, за счет чего произойдет это понижение инфляции. Я таких факторов не вижу, а потому считаю, что инфляция будет расти и до конца этого года, и дальше — в следующем.

— Подорожания каких товаров и продуктов нам ждать сейчас, в ближайшей перспективе?