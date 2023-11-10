Чистый отток капитала из России вырос вдвое

Чистый отток капитала из России за III квартал 2023 года вырос вдвое. Он составил $18 млрд против $9 за апрель-июнь, следует из расчетов НИУ ВШЭ. И хоть в ЦБ подчеркивают, что такой отток не стоит путать с незаконным выводом, поводы для беспокойства есть: именно это стало основной причиной ослабления рубля в последние месяцы. Эксперты с легкостью находят объяснения ускорению оттока: среди них и трудности с возвратом в страну экспортной выручки, и выплаты иностранцам, уходящим с российского рынка, и дивиденды зарубежным инвесторам. Но можно ли остановить бегство капитала и далеко ли нам до пиковых показателей — в материале «Известий».

Какой объем капитала вывезли из РФ в 2023 году

Чистый отток капитала частного сектора показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток. Двукратное увеличение показателя стало основной причиной ослабления рубля, говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова («Известия» его изучили). Если во II квартале чистый вывоз составил $9 млрд, то в III квартале — уже $18 млрд (с учетом ошибок и пропусков, то есть статистической погрешности и неучтенных операций), следует из расчетов автора на основе данных ЦБ.

Под оттоком капитала понимаются законные финансовые операции, связанные с вложениями резидентов РФ (граждан и компаний) в иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее призывала не путать эти трансакции с выводом денег из РФ по подозрительным основаниям (его объем — около $1 млрд). «Известия» направили запрос в Банк России и Минэк.

К слову, в I квартале 2023 года вывоз капитала из РФ составил $21 млрд, сообщается в документах ЦБ. То есть с января по сентябрь цифра достигнет примерно 48 млрд. Зато если сравнивать с чистым оттоком капитала в прошлом году, то сейчас показатель в разы меньше. За весь 2022-й он достиг $243 млрд, или 13,5% ВВП, оценивали ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своей аналитической записке (есть у «Известий»).

Они выделили четыре основных канала вывода капитала: торговые кредиты и авансы ($66 млрд), погашение ссуд и займов банками и нефинансовыми предприятиями ($62 млрд), операции физлиц ($47 млрд) и изъятие прямых иностранных инвестиций ($40 млрд).

Почему всё больше капитала утекает из РФ

Как пояснил «Известиям» Сергей Пухов, в основном отток капитала увеличивается из-за действий компаний, а не физлиц. Главная причина — в том, что поступления от экспорта задерживаются. При этом фактор сезонности (спрос на валюту из-за периода отпусков) сыграл незначительную роль, полагает эксперт.

Сейчас расчеты за российский экспорт происходят с увеличенным лагом, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. Например, компании получают оплату энергоресурсов в индийских рупиях, но не могут вывести их из страны. Недополучение выручки в иностранной валюте и, как следствие, увеличение оттока капитала, могло быть одним из факторов ослабления курса рубля в начале октября до рекордных значений с марта 2022-го, считает она.

В январе доллар стоил около 67 рублей, а в августе курс подскочил выше 100. После этого власти повысили ключевую ставку до 15%, а также ввели обязательную продажу валютной выручки. Благодаря этому в начале ноября «американец» торгуется в диапазоне 92−95 рублей.

Нынешний рост оттока капитала связан с уходом иностранных компаний с российского рынка, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Они получают деньги в рублях, затем обменивают их на валюту и перечисляют за рубеж. Среди крупных сделок — покупка «Лукойлом» российского бизнеса Shell. Также продажу своего бизнеса в РФ в этом году завершили Volkswagen, British American Tobacco, Michelin.

Тенденция вывоза капитала тесно связана с ухудшением инвестиционного климата, волатильностью курса, а также с санкционными рисками, отметил Денис Перепелица.

Продолжится ли отток капитала из РФ

Нынешняя динамика может объясняться и увеличением выплат зарубежным инвесторам как по обязательствам за вложения в российские компании, так и по судебным спорам, назвал еще одну причину научный сотрудник Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол. По данным Верховного суда, в первом полугодии 2023-го число экономических споров в России с участием иностранных лиц выросло на 60%, причем 93% ими выиграно, поделился он цифрами.

В августе Минфин и ЦБ решили смягчить условия дивидендных платежей от российских компаний акционерам из недружественных стран. Они могут получить выплаты в размере совершенных инвестиций в РФ. Также, как ранее писали «Известия», иностранцы получили право на компенсацию на рыночных условиях при выходе из российского бизнеса.

— Другие причины оттока — вывод за границу денег физическими лицами и «уход» из России прямых иностранных инвестиций. На фоне этого сократились поступления от внешней торговли, что ожидаемо при переориентации экспорта, — подытожил Кирилл Черновол.

Правительству и Банку России необходимо активнее использовать инструменты, чтобы снизить волатильность на финансовом рынке, в том числе контролировать отток капитала, заявил в августе президент страны Владимир Путин. В частности, с 16 октября закон обязал ряд экспортеров зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Пока мера планируется как временная — на шесть месяцев.

— Отток, скорее всего, продолжится. Но, на мой взгляд, пик пройден. Ситуация под контролем властей, — сказал Денис Перепелица из РЭУ.

Он предполагает, что к середине 2024 года наметится устойчивая тенденция к снижению вывоза капитала.