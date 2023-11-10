ВТБ представил трансграничные b2b-переводы в цифровых рублях

В рамках демонстрации на форуме Finopolis-2023 компания-клиент ВТБ перевела цифровые рубли со своего счета на платформе ЦБ на счет в цифровых рублях юрлица — резидента Белоруссии. Для перевода достаточно было выбрать получателя и указать необходимую сумму для списания, транзакция прошла в режиме реального времени в несколько кликов.

«Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах», — рассказал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

В банке добавили, что участники фокус-группы, составленной из сотрудников, в приложении «ВТБ онлайн» могут открывать счета в цифровых рублях, осуществлять переводы физлицам, а также оплачивать цифровыми рублями товары и услуги с помощью переводов по QR-коду. Ранее ВТБ сообщал, что цифровые рубли можно будет снять в банкоматах банка, такую технологию уже разработали.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

В реальных операциях цифровой рубль начали использовать с 15 августа. Помимо ВТБ к тестированию цифровой валюты допущены еще 12 банков: Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.