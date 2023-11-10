Ситуация на рынках больше способствует снижению российских индексов

Индексы Азии в существенном минусе. Доходности облигаций растут на фоне «ястребиных» заявлений председателя ФРС. На таком фоне сложно ожидать от российского рынка какого-либо роста. Более того, собственный российский Центробанк также придерживается весьма «ястребиной» риторики относительно периода сохранения высоких ставок.
Российский рынок завершил торги четверга в минусе. Позитивных отчётов от «Магнит», VK и Whoosh не хватило, чтобы компенсировать слабую нефть и динамику рубля. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 41,676 млрд руб.
По итогам торгов 9 ноября Индекс МосБиржи — 3239,92 п. (-0,17%), а Индекс РТС — 1108,87 п. (-0,37%).
Сургнфгз-п 59,28 2,14%
Ростел -ао 77,95 1,44%
ФосАгро ао 6 878 0,84%
НЛМК ао 195,98 0,71%
AGRO-гдр 1 551 0,54%
МКПАО «ВК» 606 −1,88%
Сегежа 4,62 −1,37%
Аэрофлот 39,44 −1,23%
СевСт-ао 1 358,6 −1,21%
ЭН+ГРУП ао 513,8 −1,19%
Казахстан становится азиатской Швейцарией. Акционеры Fix Price (FIXP одобрили редоменциляцию в Казахстан. Однако завершение процесса ожидается не ранее II полугодия 2024 года.
Рубль предпринимал попытки укрепления, но завершил день неоднозначно. Важная отметка по доллару 91,6 так и не была взята, хотя попытки предпринимались. Тем не менее, на фоне увеличения закупок валюты и золота в ФНБ с 8 ноября до 29,6 млрд руб в день пока не влияют на курс существенно.
USD/RUB — 92,04 (+0,02%),
EUR/RUB — 98,66 (+0,15%),
CNY/RUB — 12,600 (-0,19%).
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