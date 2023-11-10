Ситуация на рынках больше способствует снижению российских индексов

Индексы Азии в существенном минусе. Доходности облигаций растут на фоне «ястребиных» заявлений председателя ФРС . На таком фоне сложно ожидать от российского рынка какого-либо роста. Более того, собственный российский Центробанк также придерживается весьма «ястребиной» риторики относительно периода сохранения высоких ставок. Российский рынок завершил торги четверга в минусе. Позитивных отчётов от « Магнит », VK и Whoosh не хватило, чтобы компенсировать слабую нефть и динамику рубля. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 41,676 млрд руб.

Рубль предпринимал попытки укрепления, но завершил день неоднозначно. Важная отметка по доллару 91,6 так и не была взята, хотя попытки предпринимались. Тем не менее, на фоне увеличения закупок валюты и золота в ФНБ с 8 ноября до 29,6 млрд руб в день пока не влияют на курс существенно.