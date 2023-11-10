Россияне могут столкнуться со снижением зарплат при сокращении рабочей недели

Ранее ввести «четырехдневку» планировалось для многодетных родителей, сократить количество рабочих часов до 36 и работать в пятницу только до обеда. «Российская газета» выяснила у экспертов, как могут отразиться такие изменения на зарплатах сотрудников и готовы ли компании отпускать сотрудников раньше.

Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России:

— У наших депутатов есть такая форма пиара — выдвигать привлекательные для населения, но при этом совершенно непроходные законодательные инициативы. Как правило, этим отличаются оппозиционные партии, таким образом зарабатывающие себе имидж «защитников народных интересов». Регулярно приходится комментировать инициативы по введению в стране трехдневной рабочей недели, или же возврат замороженных советских вкладов, или же подарки автомобилей новорожденным, ну и так далее. Здесь ровно такой случай. Выдвигается инициатива, депутат привлекает к себе внимание, и при этом без ущерба для страны, потому что очевидно, что инициатива будет отвергнута.

В общем понятно, почему эта инициатива непроходная. Сегодня в нашей стране ощущается острый дефицит рабочих рук. Безработица находится на уровне около 3%, работодатели вынуждены конкурировать за кадры, поднимая зарплаты. И Центральный банк, и правительство заявляют о том, что сегодня ограничителем для роста российской экономики является недостаток рабочей силы. И в этих условиях предлагать сокращение рабочей недели-наносить прямой удар по экономике страны, потому что выпадающее рабочее время компенсировать просто некем.

Разумеется, в какой-то перспективе можно рассчитывать на повышение производительности труда, которое позволит действительно сокращать рабочую неделю. Но увеличение производительности труда — это процесс на годы вперед, так что сегодня сокращение рабочей недели просто невозможно исходя из интересов страны.

Анна Зудина, Научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, Доцент Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ:

— Если заработная плата при сокращении рабочего времени не уменьшится, то это, по сути, будет означать удорожание цены труда для работодателя, т.к. зарплата должна будет сохраниться на прежнем уровне при физически меньшем объеме произведенных за рабочее время товаров и услуг. Это негативно отразится и на показателях нового найма, и на уровне безработицы. Если же заработная плата сократится пропорционально уменьшению рабочего времени, то это означает искусственное ограничение трудовых доходов работников «сверху», снижение уровня жизни и, как результат, потребительского спроса. При этом работодателям нужно будет нанимать дополнительных работников для сохранения показателей выпуска на прежнем уровне, либо оплачивать эти же часы уже как сверхурочные. Поэтому в текущей макроэкономической ситуации, когда поставлены неотложные задачи повышения производительности труда и интенсификации производства в условиях ограниченного предложения рабочей силы, сокращение продолжительности рабочего времени не представляется целесообразным.

Насколько само по себе снижение рабочей недели на 1 час (и, соответственно, на 4 часа в месяц) будет востребовано у различных категорий работников, например, многодетных родителей — вопрос отдельный. Если оно будет сопряжено с потерей части заработков — вряд ли подобная мера будет оцениваться позитивно.

Среди заявленных целей законопроекта также указана борьба с неоплачиваемыми переработками на рабочем месте, однако неясно, каким образом новая норма должна оказаться эффективнее уже существующей, предписывающей эти переработки оплачивать. Помимо этого, по действующему законодательству предприятия и так имеют право самостоятельно определять график работы и вводить сокращенную рабочую неделю в случае необходимости.

Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС, соруководитель образовательной программы «Судебная и прокурорская деятельность»:

— Сейчас трудовым кодексом РФ установлена максимальная продолжительность рабочей недели в 40 часов (ст. 91 ТК РФ). Нижней границы рабочего времени законом не определяется, что дает возможность определять ее по соглашению работодателя и работника.

Кроме того, законодательством предусмотрены различные режимы рабочего времени, отличающиеся от стандартной 40-часовой рабочей недели, это: 5/2, 6/1, ненормированный рабочий день, режим гибкого рабочего времени, сменная работа, разделение рабочего времени на части и, наконец, наконец, удаленная работа. В различных сферах экономики применяются различные режимы рабочего времени.

Таким образом, законодательно и в зависимости от той или иной отрасли, имеется возможность перехода на другой режим рабочего времени, однако в данном случае необходимо учитывать финансовые расходы, в том числе на документальное оформление нового графика, соотношение количества обычных работников и лиц, которым устанавливается отличный от нормального режима, графика (инвалиды, пожилые люди, несовершеннолетние лица, беременные женщины или имеющие на иждивении несовершеннолетних дет\ей до 3 и до 14 лет, либо детей инвалидов и т. д. ), что относится к компетенции статистических органов.

Представляется, что затраты на организационное обеспечение сокращения рабочей недели на 1 час (оформление кадровых документов, смена табличек и тому подобное) могут оказаться больше, чем какая-либо выгода для качества жизни россиян, которая неоднозначна даже в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы:

— Некоторые компании уже применяют практику сокращения рабочего времени в пятницу. У 39% трудоустроенных россиян продолжительность рабочего дня в пятницу уже сокращена на один час и более, говорят данные летнего исследования Авито Работы. Сведения демонстрируют готовность работодателей переводить своих сотрудников на более гибкий формат труда. Работодатели стремятся перераспределять ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса.

Согласно Трудовому кодексу РФ, стандартная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов для полной рабочей недели. Законодательство определяет рабочее время сотрудников именно в часах, а не в днях. Реализация инициативы по уменьшению рабочей недели до 39 часов потребует от работодателей частичного пересмотра распределения нагрузки, а значит, и всех производственных процессов. Это решение может быть сложным и энергозатратным, но один час не должен повлиять на общую эффективность компании.

В текущем законопроекте о сокращении рабочей недели до 39 часов одной из основных причин инициативы стала трата времени сотрудников, которые могут долго добираться до места работы. Как мы знаем, гибридный график не обязывает специалиста посещать офис каждый рабочий день, а значит, он может с пользой распределить временные ресурсы, которые он обычно тратит, чтобы добраться до офиса/производства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что гибридный формат действительно влияет на удовлетворенность сотрудников и их желание изменить продолжительность рабочей недели.

Александра Соловьева, руководитель приоритетных проектов Enforce Law Company:

— Действующее трудовое законодательство РФ не содержит запретов на введение работодателем сокращенного рабочего дня или недели. Статья 91 ТК РФ определяет лишь верхнюю границу нормальной продолжительности нормы рабочего времени — 40 часов в неделю.

Таким образом, в трудовом договоре и локальных нормативных актах работодателя можно закрепить 4-х дневную или 39 часовую рабочую неделю, не дожидаясь внесения изменений в ТК РФ.

Но, как можно заметить, работодатели на добровольной основе не стремятся уменьшить работникам продолжительность рабочего дня или недели. Такие примеры можно по пальцам перечислить. В случае принятия изменений право работодателя на введение 39 часовой рабочей недели станет его обязанностью, соблюдение которой будет контролироваться ГИТ и прокуратурой.

Что касается 6-дневной рабочей недели, то статьей 100 ТК РФ предусмотрена возможность ее введения работодателем — шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем, но не более 40 часов в неделю при нормальной продолжительности рабочего времени.

При этом ст. 95 ТК РФ устанавливает для шестидневной рабочей недели дополнительное ограничение, согласно которому накануне выходных дней продолжительность работы при таком режиме не может превышать 5 часов.

Антонина Балицай, основательница продюсерского центра Clever Marketing:

— Качество работы нужно оценивать, исходя из результатов, а не количества часов, которые человек проводит за компьютером. Мы тестировали разные графики и пришли к выводу, что сотрудник, который сконцентрирован на выполнении задач, может выполнять за 4−5 часов тот же объем работ, которые он выполняет за полный 8-часовой рабочий день в расслабленном режиме, когда отвлекается на социальные сети, разговоры с коллегами на кухне и перекуры. Таким образом, изменение подхода к работе позволяет высвободить день и использовать его для отдыха.

Я считаю логичным сокращение рабочего времени при условии сохранения объема задач. Это может дать работодателю конкурентное преимущество без ущерба для уровня производительности. В то же время я убеждена, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только только в условиях возвращения сотрудников в офис. Эффективность сотрудников на удаленке как правило оставляет желать лучшего. Далеко не каждый способен самоорганизоваться и концентрироваться на работе в течение всего рабочего дня в домашних условиях.

Александр Линд, генеральный директор, Lerna.ru:

— О сокращении рабочей недели можно говорить лишь в тех отраслях, в которых производительность растет, а рутинные процессы максимально автоматизированы. К примеру, мы недавно выяснили, что по итогам третьего квартала 2023 года 42% HR-специалистов уже активно пользуются нейросетями. И с их помощью оптимизируют редактуру текстов (80%), изображений (44%) и презентаций (9%). В перспективе ближайших лет технология позволит автоматизировать и ускорить процессы кадрового оборота (так считает 43% HR-менеджеров), поиск и скрининг кандидатов, обучение сотрудников, оценку их эффективности и адаптацию нового персонала. Большинство (71%) и вовсе уверены, что со временем эти функции ИИ сможет полностью взять на себя, а основными задачами специалистов станут формирование доброжелательной атмосферы в коллективе, поддержка оптимальных условий труда и мотивации сотрудников.

Василий Белов, исполнительный директор ITGLOBAL.COM:

— В сферах с тяжелыми условиями труда, возможно, некоторое уменьшение рабочих часов в неделю может привести к росту производительности.

Однако надо понимать, что в таких сферах зачастую применяется сдельная система оплаты труда, поэтому такие изменения одновременно приведут и к снижению заработных плат, что не устроит уже самих сотрудников.

В ИТ-бизнесе наблюдается сильный дефицит кадров и высокая конкуренция за специалистов. ИТ-компании создают максимально комфортную среду для сотрудников: ДМС, компенсация обедов, корпоративные мероприятия, обучение за счет компании, скидки для сотрудников, комфортные офисы, системы поощрений и другие разнообразные бонусы, в том числе и комфортный график.

Исследования показывают, что работодатели не спешат переходить на «четырехдневку», фактически она введена в 1% компаний. Еще 2% компаний обсуждали такую идею и пришли к выводу о допустимости сокращения рабочей недели.