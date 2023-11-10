16:18 (мск), источник: Frank Media

ПСБ объявил о присоединении к себе СМП-банка

Это — четвертая кредитная организация, присоединяемая к Промсвязьбанку в этом году.

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Источник: Агентство «Москва»

Промсвязьбанк (ПСБ) присоединяет к себе банк «Северный морской путь» (СМП-банк), решение о соответствующей реорганизации было принято в среду, 8 ноября, следует из сообщения на ПСБ.

Промсвязьбанк приобрел СМП-банк в декабре прошлого года. В сделку вошли не только сам банк, но и его дочерние структуры, включая Мособлбанк, «СМП-Страхование», факторинговая и лизинговая компании. Переговоры о покупке велись еще с декабря 2021 года, все показатели и инвестиционные риски СМП-банка в ходе due diligence ПСБ оценил в начале этого года. «Коммерсант» писал, что сумма сделки могла быть близка к капиталу приобретенного актива.

В октябре издание со ссылкой на источники также сообщало, что СМП-банк может быть присоединен к ПСБ до конца этого года. В Промсвязьбанке подтверждали эту информацию, впрочем, называя сроки «предварительными».

СМП-банк станет четвертой кредитной организацией, которая будет присоединена к Промсвязьбанку в этом году. Весной группа интегрировала Минбанк, а летом были присоединены Государственный банк ЛНР и Центральный республиканский банк ДНР.

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