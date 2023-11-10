16:07 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром нефть» обогнала «Газпром» в рыночной капитализации

Компания «Газпром нефть» превзошла материнскую компанию «Газпром» по уровню рыночной капитализации. По данным на 14:00 мск, капитализация «Газпром нефти» с учетом текущих цен акций на Мосбирже составила 4,045 трлн руб. Капитализация «Газпрома» была на уровне 3,973 трлн руб.

Наверх
Источник: Freepik

Накануне совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 ₽ на акцию. Дивидендная доходность составит 10%. Согласно дивидендной политике, «Газпром нефть» должна выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии составила 304,413 млрд руб. Это на 40% ниже, чем за тот же период 2022 года. Дивиденды «Газпром нефти» за 2022 год составили 81,94 ₽ на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 ₽

Собрание акционеров пройдет на 15 декабря. В нем могут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре 21 ноября. 95% акций «Газпром нефти» принадлежит «Газпрому».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Ларина.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Арестович: я виноват, что создал иллюзию о возможности победы Украины
Вице-премьер Украины заявила, что в стране нет русских
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь