«Газпром нефть» обогнала «Газпром» в рыночной капитализации

Накануне совет директоров « Газпром нефти » рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 ₽ на акцию. Дивидендная доходность составит 10%. Согласно дивидендной политике, « Газпром нефть» должна выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии составила 304,413 млрд руб. Это на 40% ниже, чем за тот же период 2022 года. Дивиденды «Газпром нефти» за 2022 год составили 81,94 ₽ на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 ₽