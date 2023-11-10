«Газпром нефть» обогнала «Газпром» в рыночной капитализации

Накануне совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 ₽ на акцию. Дивидендная доходность составит 10%. Согласно дивидендной политике, «Газпром нефть» должна выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии составила 304,413 млрд руб. Это на 40% ниже, чем за тот же период 2022 года. Дивиденды «Газпром нефти» за 2022 год составили 81,94 ₽ на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 ₽
Собрание акционеров пройдет на 15 декабря. В нем могут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре 21 ноября. 95% акций «Газпром нефти» принадлежит «Газпрому».