Взять крепостью: в России возник дефицит сырья для производства коньяка

Ввоз в Россию коньячного дистиллята из Грузии могут упростить, чтобы избежать дефицита сырья для производства напитка в стране. Об этом говорится в ответе Росалкогольтабакконтроля в адрес Минфина. В службе хотят обеспечить бесперебойную работу российских производителей коньяка, у которых есть сложности с поставками импортного сырья из-за геополитической обстановки. В Минфине сообщили, что сейчас вопрос упрощения ввоза дистиллята из Грузии обсуждается в правительстве.

Обеспечить сырьем

В настоящее время в России наблюдается дефицит коньячного дистиллята, в связи с чем основной объем сырья для производства коньяка — более 70% — пока что импортируется в страну. Такую проблему обозначил Росалкогольтабакконтроль в письме в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова. С документом ознакомились «Известия». Служба указала на нее в связи с обращением бизнеса: ранее Союзконьяк попросил упростить импорт коньячного дистиллята из Грузии для решения вопроса дефицита сырья.

Сейчас грузинское сырье проходит более жесткий контроль по сравнению с продукцией из других стран. Так, ФТС оформляет каждую партию поставляемых в РФ коньячных дистиллятов только после проведения лабораторных исследований. Кроме того, их поставка в РФ возможна исключительно от производителей, прошедших проверку со стороны Роспотребнадзора.

Справка «Известий»

Претензии к грузинскому алкоголю и сырью возникали у России неоднократно. Сначала в 2006-м, когда был введен полный запрет на ввоз и продажу в РФ вина и виноматериалов из этой страны, а затем в 2012, 2013 и в 2015 годах. В последний раз Роспотребнадзор заявил, что виноделы Грузии систематически нарушали технологию. Речь шла о коньяках «Старый Кахети» и «Колхида», изготовителем которых является ООО «Кварельский погреб».

Как писали СМИ, по итогам I квартала 2023 года республика стала вторым поставщиком тихих вин в Россию, опередив Испанию, а поставки грузинских коньяков и бренди увеличились год к году на 120%, до 2,66 млн л.

В Союзконьяке считают: такой жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана, которые сегодня являются основными поставщиками коньячного дистиллята в нашу страну. Организация попросила Минфин упростить процедуру контроля в отношении сырья из Грузии.

В Росалкогольтабакконтроле поддержали инициативу Союзконьяка, предложив ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз.

«Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства (такие как Армения), напрямую от производителя из Грузии, экономически выгоднее для получателя», — говорится в письме федеральной службы в Минфин.

Там также пояснили «Известиям», что в условиях сложной геополитической ситуации отечественные производители были вынуждены перестраивать свои логистические цепочки, в том числе ориентируясь на ближайших соседей. Как считают эксперты, речь может идти о недавнем осложнении отношений между Россией и Арменией, которая до сих пор была основным поставщиком импортного дистиллята.

При этом в Росалкогольтабакконтроле отметили, что ввозимое сырье должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства, и служба в рамках своих полномочий за этим пристально следит.

«Что касается возможных рисков. У нас налажено тесное взаимодействие с ФТС. По всем случаям выявления ввозимых сырья или готовой продукции, не соответствующих стандартам, мы информируем коллег, а они, в свою очередь, информируют нас, если выявляют аналогичные нарушения», — заявили в службе.

В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что вопрос возможности упрощенного ввоза коньячного дистиллята на данный момент прорабатывается на уровне правительства. Редакция также направила запрос в кабмин.

Глобальный дефицит

Гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский назвал инициативу бизнеса необходимой.

— Сложно не согласиться с производителями и регулятором. Есть дефицит, причем серьезный, — отметил эксперт. По его словам, вопрос в том, поможет ли упрощение ввоза дистиллята из Грузии решить проблему.

То, что эти меры предлагаются в отношении именно этой республики, по его мнению, объясняется тем, что отношения двух стран в последнее время постепенно налаживаются.

— До сих пор основным поставщиком коньячного дистиллята была Армения, но сейчас поставки сырья из республики в Россию сократились, — отметил он.

Причиной намерения ослабить контроль за поставками продукции из Грузии могло стать осложнение отношений Москвы и Еревана, полагает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Безусловно, играет роль и вопрос качества продукции, которая поставлялась в Россию. Согласно недавним исследованиям, о которых писали «Известия», с этим у армянских коньяков очень большие проблемы, — отметил эксперт.