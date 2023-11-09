Вызволение заложников: как пройдет обмен замороженными активами после указа Путина

Полное название указа Президента — «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг». Российские ведомства должны проработать и реализовать обмен российских заблокированных активов и активов нерезидентов на счетах типа С, следует из опубликованного документа.

На первом этапе схема затронет инвесторов с заблокированными активами на сумму до 100 тысяч рублей. ЦБ ранее отмечал, что в первую очередь займутся бумагами розничными инвесторов.

Регулировать механизм обмена будет Банк России по следующей схеме:

1. Разблокируют счета типа «С», где хранятся активы нерезидентов.

2. Брокер предлагает клиенту с заблокированными иностранными активами поучаствовать в обмене.

3. Обмен будет добровольным — для его реализации нужен спрос со стороны инвесторов-нерезидентов на обмен активами.

4. Иностранный инвестор покупает заблокированные акции российского инвестора за счет своих средств на счете типа «С».

5. Заблокированные иностранные акции поступают на специальный транзитный счет, который открыт на иностранного инвестора.

6. Российский инвестор получит на свой счет деньги, либо бумаги, которые держали нерезиденты (как правило, нерезиденты торговали голубыми фишками и ОФЗ).

7. Нерезидент должен будет обратиться к иностранному депозитарию с целью разблокировки и перевода ценных бумаг с транзитного счета на его личный брокерский счет.

По итогу сделки обе стороны получают реальные активы, которые можно или продать, или держать на счете.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259116&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас ЦБ выстраивает вместе с брокерами схему действия по новому указу. Пока что российские участники рынка, не имея инструкций, просят клиентов ждать письмо-разъяснение. В целом на подготовку схемы с российской стороны может уйти несколько недель, сообщила экономист, эксперт по инвестициям и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Самое сложное будет — получить подтверждение со стороны иностранных регуляторов и создать спрос на обмен активами со стороны иностранцев. Без соответствующего подтверждения есть риск того, что эти сделки могут нарушить санкционный режим и активы иностранных инвесторов, по итогу, все равно останутся замороженными.

Кроме того, указ решает и другой важный вопрос. Ранее было не понятно, можно ли торговать иностранными акциями без разрешения правительственной комиссии, подчеркнула Ольга Гогаладзе. В новом указе прописано, что российские инвесторы вправе заключать сделки с иностранными бумагами с недружественными нерезидентами, соблюдая следующие условия: иностранные бумаги хранятся за рубежом, расчеты по сделкам также ведутся за рубежом, а информация передается в ФНС РФ.

«​Очевидно, что указ коснется в первую очередь тех, кто попал с заморозкой активов после санкций против НРД (Национальный расчетный депозитарий) еще в 2022 году. Ситуация с “СПБ Биржей” еще только разворачивается, поэтому на этот счет нам только предстоит получить информацию по итогам комплаенс-процедур», — пояснил инвестбанкир, основатель телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.

По его словам, в указе четко прописано, что условия торгов и совершения сделок будут устанавливаться Правительственной комиссией вместе с Банком России, ведь сделки должны заключаться «путем ведения торгов». «Поэтому основные подробности ждем как раз от регулятора», — отметил Евгений Коган.

Готовы ли брокеры и банки к этому?

Процедура обмена скорее всего не будет слишком сложной, хотя вся ответственность ложится именно на инфраструктуру брокеров, депозитариев и биржи. Не забываем еще, что обмен должен быть для резидентов бесплатным. Пока все это выглядит как обмен активами в рамках внутреннего контура, ведь средства нерезидентов хранятся на счетах типа «С». Евгений Коган инвестбанкир

«Меры, предусмотренные в указе, направлены на защиту прав розничных инвесторов, — отметили в Ассоциации развития финансовой грамотности. — Причем, именно массовых — исходя из имеющегося ограничения по сумме инвестиций. Начальная совокупная стоимость выкупаемых бумаг не должна превышать 100 тыс. рублей на момент покупки. То есть, это портфели большинства российских частных инвесторов».

О том, что указ выпущен в целях поддержки массовой категории, говорит и тот факт, что согласно ему профессиональные участники рынка ценных бумаг, УК ПИФ и организаторы торгов не будут взимать с российских инвесторов плату за совершение сделок.

Обмен будет проходить в режиме торгов, — напомнили в Ассоциации. Будут собраны портфели, и они будут предложены иностранцам с условием оплаты за рубли. В России есть техническая инфраструктура для выполнения указа. Осталось дождаться решения ЦБ РФ о порядке и сроках взаимодействия инвесторов, проф.участников, УК ПИФ и бирж.

Также регулятор должен установить правила идентификации покупателей-нерезидентов и режим счета, через который будут производится расчеты по сделкам купли-продажи (специальные транзитные счета депо).

Из иностранцев смогут вывести свои активы в первую очередь нерезиденты из недружественных стран — владельцы счетов типа С. «Для них это реальный способ вернуть часть рублевых средств, заблокированных на этих счетах», — отметили в Ассоциации развития финансовой грамотности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

​