В России впервые запустили торги «цифровым золотом»

В стоимости «цифрового золота» заложен дисконт 2% к текущей рыночной цене металла, которая определяется на основе индикатора Московской биржи GLDRUB_TOM. При погашении инвестор должен получить полную стоимость золота или слиток.

Эмитентом выпуска стал Росбанк. Погашение инструмента возможно и в виде металла — инвестор может получить 30 г аффинированного золота 999,9 пробы российского производства. До момента погашения расходы на хранение и обеспечение безопасности золота несет эмитент. Если инвестор выберет погашение деньгами, то Росбанк выкупит слиток.

Ранее выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) впервые в России получил кредитный рейтинг. АКРА присвоило рейтинг ВВВ+ цифровому долгу компании «ПР-лизинг». Инструмент торгуется на «Атомайз».