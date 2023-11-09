12:23 (мск), источник: © РИА Новости

Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов.

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Источник: Reuters

«Эта информация уже удалена, это был взлом сайта», — заявили в call-центре БЖФ-банка.

На уточняющий вопрос, была ли это хакерская атака, в кредитной организации ответили утвердительно.

В ВБРР информацию о приостановке выплат по вкладам назвали фейком.

«Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка», — сказали в кредитной организации.

В Фора-банке также уточнили, что сообщения о приостановке выплат не соответствуют действительности.

«Банк работает в штатном режиме», — подчеркнули в финучреждении.

В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.

Ранее в четверг на сайте сразу трех банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам.

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