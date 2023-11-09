03:05 (мск), источник: ТАСС

Стоимость биткойна превысила $36 тыс. впервые с 6 мая 2022 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $36 тыс. впервые с 6 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

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Источник: Reuters

Так, по данным на 02:47 мск, стоимость биткойна росла на 1,73%, до $36,031 тыс. К 02:51 мск показатель замедлил рост. Он находился на уровне $35,758 тыс. (+0,98%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $36 тыс. 6 мая 2022 года.

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