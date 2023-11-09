Стандарт подводят к закону. Механизм комплексной реструктуризации долгов хотят внедрить во все банки

Сам стандарт регулятор утвердил в апреле этого года. Клиенты с несколькими потребительскими ссудами могут получить послабления по всем продуктам сразу. Для этого нужно обратиться в любой банк, который выдавал кредит. С этого момента организация становится оператором реструктуризации и должна оповестить других кредиторов заемщика. О том, кому доступен механизм, — в справке «Ъ FM»:

«Клиент подает заявление, указывает все кредиты во всех банках. И уже те, кто входит в систему этих стандартов, сами определяют оператора реструктуризации, того, кто будет проводить эту реструктуризацию, чтобы человек максимально мог выйти из долгов. Понятно, что кому-то это выгодно, кому-то нет, у кого-то больше практики, у кого-то меньше. Кто-то готов идти на медиацию, кто-то хочет получать прибыль, штрафы и пени, ему выгоднее судебный процесс. Кто-то боится, что это будет в пользу масштабных игроков, более крупных банков, но в активном обсуждении участвуют крупнейшие организации, которые работают с ритейлом и потребительским кредитованием. Вот эти 11 банков — основные кредиторы на рынке. Поэтому, думаю, в дальнейшем это разовьется. Определенная практика уже есть. Меня удивило количество кейсов урегулирования. Раз их так много, значит, стандарт работает. В целом это правильно».