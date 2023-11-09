12:45 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Платежи идут со скрипом. Бизнес жалуется на трудности при расчетах с иностранными контрагентами

Предпринимателям стало сложнее отправлять деньги за рубеж даже по сравнению с 2022 годом. Промсвязьбанк и «Опора России» провели опрос среди российских бизнесменов. Выяснилось, что малые и средние предприятия гораздо чаще сталкиваются с трудностями при трансграничных операциях. Платежи нередко зависают или возвращаются к отправителям. Кроме того, юрлица жалуются на возросшие комиссии за услуги банков. Причем использование дружественных юрисдикций и валют не избавляет бизнес от проблем. Почему так происходит? Разбирался Иван Хорушевский.

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Источник: AP 2023

Казалось, что трудности, с которыми бизнес столкнулся в прошлом году, были беспрецедентными. Но теперь собеседники «Ъ FM» называют их лишь подготовкой к более масштабным проблемам. Если осенью 2022-го на отказ в проведении трансакций жаловалась лишь треть компаний, сейчас таких уже половина.

Столько же фирм сталкивались с зависанием платежей. С 20% до 40% выросла доля предпринимателей, которые недовольны высокими, почти заградительными, по их словам, банковскими комиссиями. Их увеличение директор модного дома Raschini Сергей Викулин связывает с уходом с рынка трансграничных переводов многих кредитных организаций:

«Снижение количества возможностей по закону рынка приводит зачастую к очень высокому повышению стоимости услуг у тех, кто продолжает их осуществлять. Это действительно одна из очень больших проблем, наверное, сейчас я бы поставил ее на первое место. С этим связаны и логистические сложности, и повышение стоимости доставки. У нас только за эту неделю не ушло четыре платежа».

Закономерно чаще всего с проблемами сталкиваются предприниматели, которые отправляют за рубеж доллары и евро. Но таких осталось не больше трети. Остальные последовательно «разворачиваются» на Восток и переводят контракты в дирхамы, рупии, юани, турецкие лиры и даже узбекские сумы.

Соответственно, платежи такие бизнесмены проводят через банки-контрагенты в дружественных юрисдикциях. Правда, на поверку оказывается, что их безопасной гаванью тоже не назовешь. Местные кредитные организации ужесточили комплаенс, из-за чего операции нередко зависают или вовсе не доходят до адресата, сетует исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский:

«Сейчас обязательно запрашиваются коды ТН ВЭД тех товаров, по которым идут трансакции. Они проверяются на соответствие санкционным пакетам, из-за этого деньги подвисают, возвращаются. Все это связано с боязнью получения вторичных санкций. Тучи сгущаются, и бизнес в этом формате постоянно ищет новые варианты. Компании открывают счета в 10 банках в различных валютах».

Как следствие, маршрут для трансакций бизнесмены тоже периодически выбирают сложный: через нескольких контрагентов. Но это лишь добавляет предпринимателям проблем. Чем больше звеньев в финансовой цепи, тем дольше идут деньги до зарубежных партнеров. Иногда на пути встречаются преграды в виде потерь при конвертации валют, отмечает руководитель чайной компании Mlesna Сергей Демин:

«Райффайзенбанк до сих пор отправляет платежи в Шри-Ланку. Операции проходят достаточно быстро, но только по старым паспортам сделки, которые были открыты еще до всех этих событий. Если бы Райффайзенбанк нам не помогал, то с индийскими рупиями работает Газпромбанк. Но мы взаимодействуем со Шри-Ланкой, соответственно, цепочка удлиняется, потому что деньги сначала уходят в Индию и только потом туда. И рупии разные, и курс».

Оптимизма у собеседников «Ъ FM» мало. По их прогнозам, отправлять платежи за рубеж будет все сложнее. Но бизнес адаптируется, учитывает возросшие сроки проведения операций или же ищет альтернативы. И находит их, например, в криптовалютных расчетах.

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