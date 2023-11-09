Население и банки скупали подешевевшую валюту в октябре

Россияне на фоне укрепления рубля резко нарастили покупки иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки — до 120,9 млрд рублей с 40,7 млрд рублей в сентябре, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

При этом практически весь объем пришелся на доллары и евро, признает ЦБ. «Темпы роста покупок валюты населением ускорились во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться». — говорится в комментариях регулятора. Такое поведение ЦБ назвал «контрциклическим». Оно распространилось и на рынок валютных фьючерсов.

«Начиная со второй половины октября физические лица стали фиксировать прибыль и закрывать ранее открытые короткие позиции в долларах США и юанях. В результате к концу октября короткие позиции физических лиц на рынке валютных фьючерсов стали минимальными с августа 2023 года». — описывает ЦБ.

Если крупные банки были продавцами валюты, так как обслуживают экпортеров, то более мелкие — наоборот приобретали валюту «преимущественно для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов».

В октябре крупнейшие экспортеры продали на 35% больше валюты, чем сентябре 2023 года — $12,5 млрд. В экспортной выручке доля юаня по итогам сентября достигла 32%, или (в абсолютных значениях) исторически рекордной суммы, эквивалентной $11,6 млрд.

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