11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

Основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы. Соответствующую причину назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит RT.

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Источник: РИА "Новости"

По словам представителя Банка России, для дальнейшего роста экономики необходимо обеспечить не наличие денег и кредитов, а повысить производительность труда. Особенно остро проблема с кадрами обстоит в отраслях, которые перешагнули докризисный уровень, — машиностроение и химическая промышленность.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в три процента, а в некоторых регионах и того меньше», — объяснила глава регулятора.

Ранее в Центробанке (ЦБ) заявили о продолжающемся росте дефицита свободных трудовых ресурсов на российском рынке. Нехватка рабочих рук усиливает давление на экономику страны наравне с эффектом от санкций, отметили в регуляторе. При этом еще одним негативным фактором на российском рынке труда назвали невысокую географическую и межотраслевую мобильность кадров.

«Ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда. Согласно данным опросов предприятий, дефицит свободных трудовых ресурсов продолжает усиливаться», — добавили представители ЦБ.

Ситуацию на рынке труда в стране в ходе совещания по экономическим вопросам оценил президент России Владимир Путин. Он заявил, что уровень безработицы в стране «устойчиво низкий». При этом доходы граждан растут, опережая темпы инфляции, а среднемесячная зарплата в России с января по август увеличилась до 70,3 тысячи рублей.

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