Экономисты считают проблемой дефляцию в Китае

Кому-то инфляция, а кому-то дефляция является врагом. Потребительские цены в Китае упали на 0,1% за сентябрь, а в годовом выражении на 0,2%. Снижение цен производителей КНР в октябре составило 2,6% по сравнению с падением на 2,5% в сентябре. Многие экономисты расценивают такую динамику в качестве свидетельства слабости потребления. Акции застройщика Country Garden теряли более 7% после резкого роста накануне, когда стало известно о том, что власти КНР попросили страховую группу Ping выкупить контрольный пакет компании. Впрочем, в самой Ping отрицают наличие такой просьбы. На этом фоне сектор застройщиков в Гонконге терял почти 4%.

Японский рынок торговался в плюсе. Иена уже пересекала уровень 151 за доллар. Поскольку отсутствуют реакции от Минфина страны и Банка Японии, то на рынке складываются ожидания ещё более низкого курса. Акции Casio, производящей часы и прочую электронику, дорожали более чем на 6% после сильной отчётности. Акции производителя игровых приставок Nintendo продолжили рост, прибавив ещё 4%. Также отскок наблюдался в финансовом секторе: Mitsubishi UFJ Financial (+0,9%), Mizuho Financial (+1,4%). Акции Toyota Motor реагировали на слабую иену и дорожали на 1,5%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 32672,50 п. (+1,57%),

Hang Seng — 17531,50 п. (-0,21%),

Shanghai Composite — 3053,21 п. (+0,03%).

Прогнозы снижения спроса давят на нефтяные котировки

Нефть торговалась без существенной волатильности. Однако накануне она понесла весьма существенные потери. Brent уже торгуется ниже $80 за баррель. Пожалуй, что можно даже проигнорировать данные по запасам в США. Более важно то, что американское Минэнерго ожидает теперь снижение спроса на нефть в текущем году на 300 тыс. баррелей в сутки вместо прежнего прогноза роста потребления на 100 тыс. баррелей.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $75,45 (+0,16%),

Brent — $79,68 (+0,18%),

Золото — $1953,80 (-0,20%).