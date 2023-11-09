Акции «Газпром нефти» на Мосбирже росли более чем на 2,6%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций « Газпром нефти » на Московской бирже росла более чем на 2,6%, свидетельствую данные торгов. Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля на акцию.

По данным торговой площадки на 18:10 мск, акции компании росли на 2,64% и торговались на уровне 837,5 рубля за бумагу. К 18:14 мск акции замедлили рост до 2,31% и находились на уровне 834,75 рубля за бумагу.