Акции «Газпром нефти» на Мосбирже росли более чем на 2,6%
Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев.
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Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев.
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций «Газпром нефти» на Московской бирже росла более чем на 2,6%, свидетельствую данные торгов. Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля на акцию.
По данным торговой площадки на 18:10 мск, акции компании росли на 2,64% и торговались на уровне 837,5 рубля за бумагу. К 18:14 мск акции замедлили рост до 2,31% и находились на уровне 834,75 рубля за бумагу.