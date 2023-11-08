«Зеленые» облигации: как заработать на экологии

«Зеленые» облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают, чтобы получить средства на реализацию проектов, направленных на улучшение экологической ситуации или минимизацию наносимого природе вреда.

«Это может быть обновление транспортного парка с переходом на более экологичные виды транспорта, энергетически эффективное строительство, внедрение возобновляемых источников энергии и другие проекты», — рассказал «РГ» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

К примеру, первый в России выпуск «зеленых» облигаций финансировал создание межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Также на средства от такого рода бумаг закупался более экологичный транспорт, строились ветроэлектростанции и т. д.

Каким принципам должны соответствовать «зеленые» облигации

При этом, чтобы облигации считались «зелеными», они должны соответствовать специальным принципам Green Bond Principies (GBP), которые сформулировала международная ассоциация рынков капитала International Capital Markets Association (ICMA). Другой вариант — удовлетворять требованиям организации Climate Bonds Initiative.

«Соответствие конкретного выпуска принципам GBP удостоверяется компанией-верификатором. В России это агентства АКРА и “Эксперт РА”, — рассказал “РГ” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Игорь Галактионов. — Эмитент, выпускающий “зеленые” облигации, должен обеспечить целевое использование средств и полную прозрачность процесса реализации проекта. Взамен он снижает стоимость заимствования и получает имидж прогрессивной организации, ориентированной на долгосрочное развитие и заботящейся об окружающей среде».

По словам руководителя группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Юлии Катасоновой, при верификации проверяется целевой характер эмиссии:

Деньги, полученные от размещения, должны пойти на финансирование или рефинансирование проектов, которые подходят под критерии национальной «зеленой» таксономии. Соответственно, при определении проектов сразу выясняется их экологический эффект.

Где купить «зеленые» облигации

Приобрести «зеленые» облигации, по словам эксперта, можно на Московской бирже, а для физических лиц еще и при размещении внебиржевых выпусков — таких, например, как народные облигации.

Один из последних подобных выпусков состоялся в конце мая этого года, когда правительство Москвы разместило бумаги для населения на общую сумму два миллиарда рублей. Купить их могли только физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ. Это мог быть любой гражданин старше 18 лет. Бумаги продавались на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи, без комиссий и посредников. Все выпущенные облигации раскупили за пять недель.

Отмечалось, что привлеченные средства пойдут на покупку электробусов, которые заменят дизельный пассажирский транспорт и сократят выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов.

Механизм работы «зеленых» облигаций

Что касается механизма работы «зеленых» облигаций, то он, по сути, ничем не отличается от обычных. Это те же долговые бумаги с фиксированным доходом. Инвестор дает свои средства взаймы на определенный срок компаниям или госструктурам, выпустившим облигации, и получает купонный доход, который определяется размером ставки. Для примера ставка купонного дохода по уже упомянутым облигациям для населения в Москве составила 8,5% годовых. А при размещении «зеленых» бумаг банка ДОМ.РФ в феврале этого года ставка купона была установлена на уровне 9,7% годовых.

Доходность

«Доходность “зеленых” облигаций зависит от их условий и рыночной ситуации. Она может быть сопоставима с доходностью обычных облигаций, а в некоторых случаях даже немного выше. Но чаще всего доходность по “зеленым” облигациям все же ниже обычных, — рассказал Ярослав Кабаков. — Интерес к “зеленым” бумагам растет из-за повышенного внимания к экологическим вопросам и устойчивому развитию. Эти инструменты привлекают инвесторов, которые хотят вложить средства в проекты, соответствующие экологическим целям».

Конечно, без дохода инвесторы не остаются. К примеру, Российский экологический оператор (РЭО), который с начала этого года разместил восемь выпусков облигаций на сумму 26,4 млрд рублей, на конец сентября 2023-го выплатил инвесторам по купонному доходу 763 млн рублей.

Надежность

Надежность инвестиций в облигации зачастую определяется надежностью того, кто их выпустил. Если компания стабильная, то и риск того, что эмитент не сможет выкупить бумаги обратно, невысок. Но нужно учитывать и другие факторы.

«Не стоит забывать, что это все равно облигации, которые несут в себе определенные кредитные риски. Поэтому тут важна конкретная инвестиционная стратегия, которая обладает определенной степенью риска инвестирования и в то же время включает в себя ответственный подход», — отметила Юлия Катасонова.

Инвестирование в «зеленые» облигации могут включать в себя рыночные риски, связанные с колебаниями цен, напоминает Ярослав Кабаков.

Но это относится к бумагам, которые торгуются на бирже. Между тем, бумаги, которые не обращаются на бирже, защищены от рыночных рисков.

«У населения появляется заинтересованность участвовать в улучшении окружающей среды и в то же время иметь довольно привлекательную доходность. Мы видим некоторый спрос со стороны эмитентов по размещению таких инструментов, но без рыночных стимулов со стороны государства рынок будет развиваться медленно», — подытожила Юлия Катасонова.