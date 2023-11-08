В России усилилась нехватка рабочих для сельского хозяйства

По ее словам, ситуация с рабочими для сельского хозяйства особенно критична, ведь зарплаты там ниже, чем в других отраслях, а значит, ушедших сложно заменить. Лут заметила, что почти во всех регионах зарплаты в АПК ниже, чем в среднем по региону.

Чиновница указала, что ведомство работает с Минтруда над вопросом изыскания кадров для сельского хозяйства, а также пытается обеспечивать повышение производительности труда. Однако полностью заменить людей на машинный труд в АПК невозможно. Лут назвала ключевым для ведомства вопрос с кадрами на ближайшие шесть лет.

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что с дефицитом кадров сталкиваются две трети предприятий в стране, при этом хуже всего ситуация обстоит не в сельском хозяйстве, а в обрабатывающей промышленности. Этот фактор глава регулятора назвала в качестве причин повышения ключевой ставки до 15 процентов годовых.

В частности, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что, несмотря на высокую зарплату, предприятиям компании не хватает 25−30 тысяч сотрудников. В августе глава Минцифры Максут Шадаев оценил масштабы нехватки программистов на российском рынке в 500−700 тысяч человек.