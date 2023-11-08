06:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЦБ спрогнозировали ситуацию по антироссийским санкциям

В Банке России спрогнозировали, что антироссийские санкции могут сохраниться вплоть до 2027 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

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Источник: РИА "Новости"

В регуляторе подтвердили, что по итогам первого полугодия 2023 года зафиксированы «рекордные значения» валового накопления основного капитала.

По данным ЦБ, торжествующее частное потребление будет основным фактором роста ВВП по итогам года вместе с валовым накоплением. В свою очередь, экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провальной санкционную политику американских властей против Москвы. Он отметил, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет страны не удалось.

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