В регуляторе подтвердили, что по итогам первого полугодия 2023 года зафиксированы «рекордные значения» валового накопления основного капитала.

По данным ЦБ, торжествующее частное потребление будет основным фактором роста ВВП по итогам года вместе с валовым накоплением. В свою очередь, экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провальной санкционную политику американских властей против Москвы. Он отметил, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет страны не удалось.