Рублевые пассивы. Как будет меняться портфель сбережений россиян

Рублевые счета россиян — один из важных пунктов экономики страны. Люди задумываются о сохранении своих средств и выбирают для этого доступные и зарекомендовавшие себя способы сохранения средств и их преумножения. Аналитики отмечают, что такой способ пользуется популярностью. Так, например, до конца года средства на таких счетах россиян прирастут на 2,2 трлн рублей. Речь идет про варианты за исключением эскроу-счетов. С таким заявлением в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 выступила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Национальная валюта остается основным сберегательным инструментом для населения. С начала года объем классических пассивов в рублях в отечественных банках уже превысил прогнозные значения на текущий год, преодолев 37 трлн рублей. В целом портфель сбережений россиян с начала года вырос на 13%, до 41,4 трлн рублей.

И до конца года, говорят аналитики, ожидается вторая волна активности вкладчиков. Драйвером роста станет резкое повышение доходности по вкладам и накопительным счетам. Банки предложили вкладчикам рекордные для этого года ставки — до 15%.

Наибольшая доходность доступна по рублевым депозитам на «длинные» сроки — 2−3 года. По накопительным счетам ключевые игроки предлагают своим клиентам доходность в районе 15% годовых.

«На фоне роста ставок, с учетом традиционно высокого сезона, мы ожидаем резкого роста рынка рублевых сбережений под конец года. Приток рублевых депозитов будет сопоставим с половиной прироста пассивов за 10 месяцев. Столь существенный результат позволят обеспечить не только высокие ставки, но и сезонные выплаты зарплат и бонусов, снижение кредитной активности населения из-за роста стоимости заимствований, капитализацией процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам. Клиенты будут стремиться несколько удлинять свои пассивы на фоне ожидания сохранения высокого значения ключевой ставки, а затем ее возможного снижения. В результате фокус внимания вкладчиков сместится с 3-х месячных депозитов на более длинные сроки — от 6 месяцев и выше. Это приведет к росту доли долгосрочных вкладов в портфеле в следующем году», — рассказала Тучкова.

Ранее ВТБ повысил ставки по всей линейке вкладов и накопительным счетам. В среднем рост ставок составил 2,5 п.п. Размещение для вкладчиков доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в банк максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых. Максимальную доходность 15% смогут получить клиенты, которые впервые откроют накопительный счет «Сейф».