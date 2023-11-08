Лира сфальшивила. Турецкая валюта обновила исторический минимум

Падение курса турецкой валюты до исторически низкого значения не сделает для россиян путевки в Турцию дешевле, специально для aif.ru сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов, и турецкие товары на российском рынке не подешевеют.

В ходе биржевых торгов 7 ноября курс турецкой валюты обновил исторический минимум, опустившись до 28,6 лир за доллар. Еще в начале года за американскую денежную единицу давали 18,71 лир, но под давлением инфляции, ожидаемой по итогам 2023 года на уровне 70%, турецкая валюта практически весь год провела в непрерывном падении, и даже повышение ключевой ставки турецкого ЦБ до астрономических 35% не смогло остановить обвал.

«Резкое падение турецкой лиры отражает просчеты в денежно-кредитной политике властей Турции, — объясняет Ильяс Зарипов. — И неудовлетворительное состояние экономики этой страны». Более того, экономическое дно, возможно, еще не пройдено. «Отсутствие доверия со стороны инвесторов и профессиональных участников рынка к денежным властям Турции и к их возможности хотя бы приостановить падение курса лиры в совокупности с нарастающими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса еще больше разгоняют цены и давят на курс национальной валюты», — предупреждает эксперт.

При этом, как бы лира не падала, рассчитывать на снижение цен на турецкие товары не стоит. «Лира падает на фоне высокой инфляции, и цены на товары в Турции также быстро растут, — поясняет Ильяс Зарипов. — Торговцы вынуждены переписывать цены несколько раз в неделю». Кроме того, цены на экспортные товары в Турции привязаны к курсу евро и доллару США, «поэтому на удешевление для российских потребителей вряд ли стоит рассчитывать», — уверен эксперт.

Это же относится и к ценам на путевки. «Туристические услуги также имеют жесткую привязку к международным резервным валютам, — указывает Ильяс Зарипов. — И остаются неизменно высокими в этот туристический сезон». Падение стоимости туров в Турцию если и произойдет, то, по мнению эксперта, только под влиянием смены ценовой политики местных отельеров, связанной с необходимостью привлечь российских туристов и восстановить туристический поток из России, который значительно снизился из-за дороговизны.

Но больше всех от обвала турецкой валюты страдают сами турки. «Падение курса лиры выгодно только местным экспортерам, — считает Ильяс Зарипов. — Но это негативно влияет на все остальные отрасли, а также плачевно сказывается на доходах населения, поскольку параллельно развиваются инфляционные процессы, цены на все товары уже значительно выросли и продолжают расти».