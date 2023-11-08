Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с конца октября

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:52 мск снижался на 28 коп., до 91,98 рубля, евро — на 52 коп., до 98,16 рубля, юаня — на 5 коп., до 12,63 рубля.

7 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс рубля сейчас находится на уровне 85−90 рублей за доллар.

Ранее были названы благоприятные факторы для укрепления рубля. По мнению директора департамента операций банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, решение Центробанка РФ о дальнейшем увеличении ключевой ставки будет способствовать замедлению роста инфляции и укреплению национальной валюты. Тимошенко также считает, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и обязательная продажа экспортной выручки компаниями. Также позитивно скажется намерение Минфина России увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила.