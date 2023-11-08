7 идей, куда вложить миллион рублей до конца 2023 года



Первая цель инвестиций — сохранить, а не преумножить. Мало кто хотел бы потерять результат собственного большого труда. Но разные финансовые инструменты выглядят привлекательно не для всех: кто-то хочет получить эффект здесь и сейчас, другие нацелены на передачу активов детям, третьи просто хотят получить некоторое удовлетворение от достигнутых показателей.

Как вложить 1 миллион рублей? В первую очередь, это зависит от взглядов на жизнь.

Три стабильных подхода к вложениям:

Золото. Традиционным способом вложения средств является покупка драгметаллов. На фоне роста геополитической напряженности и активной скупки золота мировыми центральными банками, мы полагаем, это один из самых привлекательных способов вложить «кровные» 1 млн руб. Может показаться, что это крупная сумма, однако в золоте это эквивалентно всего около 160 граммов. Более того, если сплавить все золото, добытое за всю историю существования человечества, то получится куб с ребром всего 22 метра.

Облигации. При выборе объекта инвестирования обычно опираются на ожидаемую доходность по инструменту и уровень риска. Самым низкорискованным инструментом на рынке являются государственные облигации. Благодаря росту ставок доходность по государственным облигациям России (ОФЗ) уже превышает 12%.

Акции IT-компаний. Среди ключевых направлений развития до 2030 года Россия обозначила разработку программы «Цифровая экономика». В рамках этой программы страна большое внимание уделяет информационной инфраструктуре, информационной безопасности, цифровым технологиям, искусственному интеллекту и прочим направлениям. В совокупности с импортозамещением, планами по технологическому суверенитету и благодаря уходу иностранных IT-компаний российские разработчики получают тройную выгоду от такой конъюнктуры. Среди них можно отметить Яндекс, Софтлайн, Астра, Ростелеком, Группа Позитив.

Вклад по фану

При этом существуют вложения, которые на первый вгляд кажутся глупостью или ребячеством. Информации про инвестиционные вложения в коллекционные книги и почтовые марки достаточно много. Поэтому рассмотрим три других варианта:

Конструктор LEGO и комиксы. Родителей может заинтересовать такой вид инвестиций, как покупка LEGO и комиксов. По данным исследования ВШЭ, в среднем наборы LEGO прибавляют в цене 10−11% в год. Как отмечают исследователи, наборы, которым по 20−30 лет вызывают ностальгию у фанатов LEGO, и цены на них зашкаливают. Таким образом можно предположить, что наборы, которые сегодня выпускаются по современным мотивам, будут высоко цениться, когда их выпуск прекратится.

То, чем интересуются ваши дети сегодня, через 10 лет вполне может помочь оплатить их обучение в ВУЗе и не только. Похожим кейсом стали комиксы для детей, которые активно выпускались с 1940-х годов, и так как они стоили достаточно дешево, ненужные просто выбрасывались. Тем временем первый комикс о супермене от 1938 года в 2021 году был продан за $3,25 млн. Даниил Болотских аналитик «Цифра Брокер»



Виниловые пластинки. Старшее поколение может получить не только прибыль, но и удовольствие, вложившись в винил. Этот рынок растет не только в мире, но и в России. Число покупок виниловых пластинок в России в 2022 году выросло на 51% по отношению к 2021 году, подсчитали в «Платформа ОФД». Безусловно, при таком виде вложений от инвестора требуется неплохое понимание музыкальных течений прошлого века и личная заинтересованность.

Для тех, кто не хочет серьезно погружаться в тему, можно ориентироваться на скупку раритетных изданий. Например, один из наиболее редких винилов Роберта Планта (вокалист Led Zeppelin) может быть продан за 120 тыс. руб.

Алкоголь. Среди альтернативных видов инвестиций популярным способом вложения средств являются инвестиции в элитный алкоголь. По данным LiveEx, с 2003 года динамика индексов Fine Wine 50 и Fine Wine 1000 соответствуют индексу S&P 500.

При этом фондовые индексы не смогут принести вам настроения «для особого случая».

Собеседник Финансов Mail.ru добавил, что если деньги упали с неба, стоит потратить 10% на добрые дела. Оставшуюся сумму стоит инвестировать в текущие нужды вроде погашения кредита, ремонта машины или квартиры.

Опрос Работа.ру показывает, что сейчас самым сильным стресс-фактором служит «накопленная усталость», которую отметили 36% респондентов. Поэтому случайные деньги стоит потратить на здоровье и расслабляющий отдых, резюмировал Даниил Болотских.