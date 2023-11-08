22:41 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал начало рецессии в Европе до конца года

По словам Марио Драги, это покажут первые два квартала 2024 года.

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Источник: Reuters

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Европейская экономика может свалиться в рецессию до конца 2023 года. Такой прогноз, выступая на конференции, организованной британским изданием Financial Times (FT), представил экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) (2011−2019) Марио Драги.

«Я практически уверен, что к концу года у нас будет рецессия. Вполне ясно, что это покажут первые два квартала следующего года», — сказал он. «Эта рецессия начнется с достаточно высокой отметки — у нас никогда еще не было такого низкого уровня безработицы. Так что, хотя рецессия и возможна, она может не оказать дестабилизирующего эффекта», — добавил Драги.

Его оценки расходятся с последним прогнозом ЕЦБ, который ожидает, что в октябре-декабре падение экономики еврозоны сменится ростом на уровне 0,1%, который продолжится в первом полугодии 2024, увеличившись до 0,3−0,4%.

Драги также подчеркнул, что обострение обстановки на Ближнем Востоке вызывает крайнюю тревогу в европейских странах, опасающихся нового витка миграционного кризиса. По мнению политика, для решения этой и других проблем ЕС должен превратиться в более сплоченную и эффективную структуру, а также сократить зависимость от США. «Либо Европа начнет работать сообща и станет глубже интегрированным союзом, который будет способен проводить собственную внешнюю и оборонную политику помимо экономической политики, которую мы обсуждали ранее, либо, боюсь, Европейский союз не сохранится как что-либо большее, чем просто единый рынок», — подчеркнул он.

По словам Драги, европейские страны проигрывают в конкурентной борьбе США, Японии, Южной Корее и Китаю, уже больше 20 лет теряя лидерство, технологические наработки и позиции на рынке в нескольких отраслях. Среди слабостей ЕС Драги выделяет низкую производительность труда, нехватку высококвалифицированных специалистов и крайне высокие цены на энергию.

«Геополитическая, экономическая модель, на которую опиралась Европа после Второй мировой войны, больше не существует», — сказал Драги. «Чтобы иметь экономику, которая будет способна поддерживать общество, стареющее нынешними европейскими темпами, нам нужна гораздо более высокая производительность труда. Нужно решить и вопрос с энергетикой, так как мы не сдвинемся с места, если продолжим платить за энергию в два-три раза больше, чем другие страны мира», — добавил он.

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