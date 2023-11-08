Дробление акций «Норникеля» может завершиться к апрелю 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дробление акций «Норникеля», в результате которых их стоимость будет уменьшена для инвесторов в 100 раз, должно завершиться во втором квартале следующего года, заявил директор департамента по работе с инвесторами компании Михаил Боровиков.

«Я надеюсь, что к апрелю следующего года мы, в принципе, должны это сделать», — сказал он в ходе вебинара «Атона».