11:55 (мск), источник: ТАСС

Дробление акций «Норникеля» может завершиться к апрелю 2024 года

В результате этого стоимость бумаг будет уменьшена для инвесторов в 100 раз, сообщили в компании.

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Источник: Freepik

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дробление акций «Норникеля», в результате которых их стоимость будет уменьшена для инвесторов в 100 раз, должно завершиться во втором квартале следующего года, заявил директор департамента по работе с инвесторами компании Михаил Боровиков.

«Я надеюсь, что к апрелю следующего года мы, в принципе, должны это сделать», — сказал он в ходе вебинара «Атона».

В начале ноября совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом «100» (количество акций будет увеличено в 100 раз, а их стоимость снижена в 100 раз) в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения ликвидности на Московской бирже. Внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос 7 декабря.

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