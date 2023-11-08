Дешевеющая нефть может негативно повлиять на российские акции

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки теряют достижения ранних часов, нефть в минусе. На этом фоне российский рынок может показать негативную динамику. Рубль в утренние часы слабеет против доллара и юаня, но укрепляется против евро.



Российский рынок смог завершить торги вторника в плюсе. Частично этому способствовала новость об инициативе правительства внести поправки, согласно которым предлагается вернуть с октября нефтяным компаниям выплаты по демпферу в полном объеме. Отчётность «Группы Позитив» рынок воспринял негативно. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,761 млрд руб.

По итогам торгов 7 ноября Индекс МосБиржи — 3246,34 п. (+0,35%), а Индекс РТС — 1107,2 п. (+0,31%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 582,6 8,99%

GLTR-гдр 651 4,1%

Магнит ао 6 046 2,54%

TCS-гдр 3 514,5 2,33%

Ростел -ао 76,82 1,52%



Лидеры снижения на 23:00 мск:

Позитив 2 208,6 −1,94%

НЛМК ао 197 −1,18%

Сургнфгз 32,1 −1,03%

Роснефть 584,4 −0,77%

ВТБ ао 0,03 −0,71%



9 отраслевых индексов завершили торги в плюсе. Лишь сектор электроэнергетики снизился на 0,18%. Наиболее сильный рост показал сектор потребления (+2,40%) за счёт сильного роста в бумагах «РусАгро».

Сектор нефти и газа смог закрыть торги ростом на 0,29%, хотя днём демонстрировал просадку. «РИА Новости» пишут, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым предлагается вернуть с октября нефтяным компаниям выплаты по демпферу в полном объеме.

Сектор нефти и газа смог закрыть торги ростом на 0,29%, хотя днём демонстрировал просадку. «РИА Новости» пишут, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым предлагается вернуть с октября нефтяным компаниям выплаты по демпферу в полном объеме. «Абзацы тридцать восьмой и тридцать девятый изложить в следующей редакции: 0,5 — на период с 1 сентября 2023 года по 30 сентября 2023 года включительно; 1 — на период с 1 октября 2023 года включительно», — отмечается в сообщении «РИА Новости». Речь идет о коэффициентах в рамках демпфирующего механизма, который был скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из российского бюджета сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Соответственно, теперь топливный демпфер восстановлен без понижающего коэффициента.

ЦБ РФ опубликовал очередной «Доклад о денежно-кредитной политике». Оценка инфляции на конец 2023 года повышена до 7,0%-7,5%. Ожидается, что весной 2024 года инфляция начнёт постепенно снижаться. ЦБ также оценил рост экономики в III квартале на 5,1% в годовом выражении. Однако в IV квартале регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5% в годовом выражении. Итоговый годовой рост оценивается в диапазоне 2,2%-2,7%. Из прогнозов можно сделать вполне вероятный вывод — денежная политика будет оставаться жёсткой, как минимум, до весны следующего года.

По итогам торгов:

USD/RUB — 92,26 (-0,14%),

EUR/RUB — 98,68 (-0,42%),

CNY/RUB — 12,678 (-0,01%).

Серия «ястребиных» заявлений представителей ФРС не смутила американский рынок

Индексы США завершили торги ростом. При этом выступления представителей ФРС не помешали оптимистичному настрою инвесторов. Мишель Боумен продолжает считать, что ФРС может потребоваться новое повышение ставки. Президент ФРБ Далласа Лори К. Логан полагает инфляцию чрезмерно высокой, а экономику устойчивой. Соответственно, ФРС может вновь прибегнуть к повышению ставки. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что лучше излишне повысить ставку, чем сделать недостаточно. В интервью Fox News он сообщил, что экономика остаётся устойчивой, а инфляция чрезмерно высокой. Поэтому у ФРС всё ещё есть необходимость в действиях. Член совета управляющих Уоллер отметил сильный рост экономики в III квартале. Рынок труда постепенно остывает, но пока надежды на быстрое замедление инфляции далеки от оптимистичных ожиданий. В любом случае, на фоне достаточно «ястребиных» заявлений доходность 10-летних казначейских обязательств упала на 8,5 Б. П. до 4,577%.



Динамика по секторам: Consumer Discretionary +1,19%, Technology +1,08%, Communication Services +0,55%, Consumer Staples +0,21%, Health +0,05%, Financials −0,12%, Industrials −0,26%, Utilities −0,73%, Real Estate −0,87%, Materials −1,87%, Energy −2,23%.



По итогам торгов:



DJIA — 34152,60 п. (+0,17%),

S&P 500 — 4378,38 п. (+0,28%),

NASDAQ Composite — 13639,86 п. (+0,90%).