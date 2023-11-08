21:53 (мск), источник: Frank Media

ЦБ предложил обязать банки соблюдать стандарт комплексного урегулирования долгов

Председательница Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства предложила сделать обязательным для всех банков стандарт защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности комплексного урегулирования для всех банков, говорится в телеграм-канале правительства России.

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

Ещё в апреле 2023 года Банк России предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию: заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков, где он брал кредит ранее, с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. Согласно предложенному стандарту ЦБ, банки могут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.

По словам главы ЦБ, сейчас этот стандарт соблюдают 11 банков, в том числе крупнейшие, по нему были урегулированы более 4 тысяч проблемных случаев. «Но, на наш взгляд, можно было бы подумать о том, чтобы такому стандарту придать силу закона, чтобы он был обязателен для всех банков и чтобы люди могли решать проблему с разными банками, а не только с теми, кто добровольно придерживается этого стандарта», — заявила Эльвира Набиуллина.

Также председательница Банка России обратила внимание, что дополнительного регулирования требуют сервисы рассрочки, где у заемщиков слабая правовая защита. «По сути дела, это кредит, но он не подпадает под регулирование так, как потребительский кредит, человек ничем не защищен, в том числе объемы неустоек, пени и так далее», — пояснила глава ЦБ.

Президент России поддержал эти идеи и попросил доработать их вместе с правительством.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ЦБ предложил обязать банки соблюдать стандарт комплексного урегулировани...
Цена акции в рамках допэмиссии ОВК составит 9,3 рублей за бумагу
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь