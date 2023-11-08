16:19 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ объявит об отложенных покупках валюты по бюджетному правилу в ноябре-декабре

Банк России объявит сроки возобновления регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и реализации отложенных покупок валюты во второй половине ноября или начале декабря. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Источник: Reuters

«Мы сейчас обсуждаем эти решения, и как я уже раньше говорила, мы об этом объявим до начала следующего года — может быть, во второй половине ноября — начале декабря — о том, как будут проводится эти операции в следующем году», — заявила Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis (цитата по ТАСС).

Центробанк не покупает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в качестве зеркалирования операций Минфина по продаже юаней из ФНБ с 10 августа. Эти меры будут действовать до конца года для снижения волатильности финансовых рынков.

Покупку валюты отложили на неопределенный срок. Ее могут возобновить в течение 2024 года и последующих лет. Центробанк пример решение о возобновлении покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с учетом обстановки на финансовых рынках.

Скажется ли решение Минфина о закупке валюты на курсе рубля — в материале «Юани и золото доложат в резервы».

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Анастасия Ларина.

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