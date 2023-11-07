Силуанов: Россия вводит внешнее управление компаниями в исключительных случаях

«Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в т. ч. социального характера, либо же нарушают законодательство», — сказал он.

Министр уточнил, что правительство России оказывает поддержку «добросовестным компаниям» при решении вопросов, связанных с «продолжением или вынужденной корректировкой» их работы в России.

25 апреля 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Документ точечно вводил внешнее управление Росимуществом в отношении российских дочек крупных энергетических компаний: «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия). Подчеркивалось, что указ не касается «вопросов собственности и не лишает владельцев их активов».

В июле Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей структурам Carlsberg Group. Президентом «Балтики» назначили Таймураза Боллоева, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга. Действия властей РФ в компании назвали «незаконным захватом».

В Минфине РФ ранее подчеркивали, что «Балтика» не находится в собственности российского государства. В ведомстве пояснили, что введение временного управления не означает изменения структуры собственности.