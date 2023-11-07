Рост выходного дня

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник на фоне пониженной активности вырос на 0,83%, до 3235,11 п. Индекс РТС повысился на 0,92%, до 1103,78 п.

В очередной раз в лидерах роста оказались акции VK (VKCO 632,4 ₽, +2,73%), инвесторы ожидают публикации финансовых результатов компании за III квартал 2023 года, которые будут раскрыты 9 ноября.

В аутсайдерах оказались акции Норникеля (GMKN17764 ₽, −0,75%), несмотря на решение менеджмента провести сплит акций 100 к 1 и выплатить промежуточные дивиденды в размере 915,33 ₽ на акцию.

Рубль почти не изменился к основным валютам: к доллару США укрепился до 92,3925 ₽, к евро ослаб до 99,0900 ₽

Основные новости и события.

FESCO (FESH 92,09 ₽, +1,19%) за январь — сентябрь 2023 года перевезла по морским и железнодорожным путям между Россией и Китаем в общей сложности более 250 тыс. TEU, рост на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Компания подписала на выставке в Шанхае соглашение, предусматривающее подготовку кадров для представительств компании в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Минпромторг обсуждает с Газпромом (GAZP 169,48 ₽, +0,17%) развитие бренда Aurus в разных направлениях.

Российские банки отмечают увеличение спроса на ипотеку, несмотря на повышение ключевой ставки: за последние две недели заявок на жилищные кредиты подано на 10−13% больше по сравнению с двумя неделями ранее.

По данным за 2022 год, объем производства алмазов в мире составил 119,96 млн карат. Из них 41,9 млн карат — российские алмазы, т. е. доля России на рынке достигла рекордных 35%. За все время с 2004 года доля России на мировом рынке алмазов колебалась в диапазоне 22−33% в год.

Роснефть (ROSN 588,95 ₽, +1,28%) построила четверть трубопровода для «Восток ойл». Котировки Brent продолжают снижаться, несмотря на заявления России и Саудовской Аравии о намерениях и дальше придерживаться плана сокращения добычи нефти в ноябре соответственно на 0,3 и 1 млн барр./сут.

Ожидания и торговые идеи.

С утра внешний фон негативный: японский индекс Nikkei 225 в минусе на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%. Сегодня Банк России выпустит доклад о денежно-кредитной политике, в котором обозначит свои ожидания в отношении инфляционного давления, обновит макроэкономический прогноз, обозначит направление денежно-кредитной политики. Прогнозы могут оказать влияние на курс национальной валюты, долговой рынок и на общие настроения инвесторов.