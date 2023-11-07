Порог изобилия: лимиты по кредиткам выросли на треть, до 106 тыс.

К концу сентября этого года средний лимит по кредитным картам оказался почти на 30% больше прошлогоднего уровня, следует из данных «Скоринг бюро» (есть у «Известий»). Одобряемые суммы достигли 106,2 тыс. Из-за инфляции людям требуется больше заемных средств, чтобы удовлетворять свои потребности, пояснили участники рынка. Хотя у клиентов увеличиваются и зарплаты, благодаря чему они могут гасить более крупные суммы, возникают риски «кредитной зависимости» — когда человек привыкнет жить в долг, отметили эксперты.

Что повлияло на рост лимитов

Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тыс. рублей), говорится в данных «Скоринг бюро». Размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. с начала лета. До этого, для сравнения, в 2020—2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60−70 тыс. с незначительным увеличением до 77−80 тыс. рублей.

В июле и августе число оформлений таких карт увеличивалось в диапазоне 3−9%, а в сентябре, наоборот, упало на 25%, добавил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

— Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей, — пояснил он.

Также Лисянский добавил: вероятно, спрос растет, поскольку людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг. По официальным данным Минэка, по итогам 2022-го инфляция составила 11,9%, а в 2023-м она прогнозируется в 7,5%.

Увеличение среднего лимита по кредиткам отметили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его данным, по состоянию на август размер лимита вырос на 18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В 2023-м большинство опасений и у банков, и у заемщиков купировались, так как экономика выдержала санкционный шок, а номинальные доходы выросли, объясняет директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

Помимо инфляционного фактора увеличение лимита по кредиткам может отражать движение банкиров в сторону повышения лояльности заемщиков, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Конкуренция между банками высокая, им важно удержать клиента.

Также финансовые организации могут адресно расширять лимиты и увеличивать долю одобрений для поддержания темпов роста портфеля в условиях усиливающихся регуляторных ограничений, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Возможно, сказывается и влияние эффекта низкой базы, связанного с тем, что год назад игроки рынка из-за неопределенности сдерживали выдачи.

Эксперт добавил, что в дальнейшем сегмент кредиток будет расти, но в ближайшее время ему необходимо преодолеть влияние выросших ставок и последствий регуляторных ограничений. В октябре среднее значение ПСК (полной стоимости кредитов) превысило 25%, писали ранее «Известия».

Кому банки повышают лимит по кредитке

Щедрость банков отмечают и их клиенты. На форуме «Банки.ру» они делятся тем, что финорганизации стали чаще идти навстречу, одобряя выдачу карт и повышая установленные по ним суммы. По словам одного из участников дискуссии, два банка без каких-либо запросов об увеличении лимитов по кредитке самостоятельно пересмотрели условия: в августе ГПБ поднял порог с 250 тыс. до 375 тыс., а «Уралсиб» в сентябре — с 200 тыс. до 280 тыс.

О получении карты с одобренным лимитом в 120 тыс. рублей от Ренессанс Банка рассказал пользователь по имени Константин. Хотя ранее эта организация не давала ему даже и 15 тыс., написал он, отметив, что также с запросом повысить сумму по карте обращался в ОТП Банк, ВТБ и Сбербанк, но получил отказ.

«Известия» запросили крупные банки, включая все упомянутые в историях клиентов, относительно изменения условий выдачи кредиток и установки порога по ним. В «Зените» и МТС Банке сказали, что не пересматривали параметры лимита по картам. Вместе с тем в последнем добавили, что размер порога регулярно повышается надежным заемщикам, основываясь на том, как клиент пользуется средствами и соблюдает ли сроки внесения минимальных платежей.

— Подход к пересмотру лимитов в РНКБ не изменился. В частности, мы можем увеличить лимит, если клиент активно использует кредитную карту, при этом демонстрирует хорошую платежную дисциплину, — добавили в банке.

Аналогичный подход также применяют в ВТБ и ПСБ, сказали их представители.

В ЦБ «Известиям» сказали, что сегмент необеспеченного кредитования до начала осени рос достаточно высокими темпами — 2−2,4%, несмотря на увеличение ставок вследствие ужесточения монетарной политики. В сентябре, согласно данным регулятора, рост выдач замедлился до 1,5%, что, с одной стороны, обусловлено снижением спроса на займы из-за их удорожания, с другой — ужесточением макропруденциальных лимитов.

В чем риски роста кредитных лимитов

Вместе с ростом задолженности увеличиваются и зарплаты граждан. Они поднимаются темпами выше инфляции — за восемь месяцев прибавили 7,5% в реальном выражении, говорил в начале ноября президент Владимир Путин. По итогам августа инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,15%. В Минэке тогда уточняли, что зарплаты увеличиваются за счет экономической активности промышленных предприятий.

— Опережающие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности: +11,6% к восьми месяцам 2022 года, в основном за счет производства электрооборудования (+18,5%), компьютерной и электронной техники (+16,8%), отраслей легкой промышленности (производство одежды — +21,1%, изделий из кожи и обуви — +14,8%), — отметили в Минэке.

С одной стороны, поскольку у граждан растут доходы, банки позволяют им больше занимать, ведь потенциально люди смогут отдать большую сумму. Но минусы в этой ситуации превышают плюсы, считает кредитный брокер, гендиректор ГК «Белый остров» Сергей Островский.

— Есть примеры, когда человек пользуется сразу несколькими кредитными картами и постоянно отслеживает лимиты, чтобы не попасть на проценты. С карты одного банка он перекладывает деньги на карту другого. Постепенно это превращается в стратегию, что неэффективно, ведь в этом случае люди прекращают жить своей жизнью, заниматься саморазвитием. Вместо этого существуют в пределах дат и сумм платежей, которые определяют для них банки, — отметил он.