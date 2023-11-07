«Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию

«Теперь в почтовых отделениях можно срочно перевести деньги в Белоруссию. Услуга PosTransfer доступна более чем в 30 000 отделений по всей России. Срочные переводы безадресные, их можно забрать в любом отделении Белпочты, подключенном к интернету», — сказано в сообщении.

Уточняется, что получатель сможет забрать средства сразу после их отправки. Для этого необходимо назвать уникальный номер перевода. Деньги будут выдаваться в белорусских рублях по курсу Национального банка Белоруссии. Стоимость услуги составит 1,8% от суммы перевода. Помимо этого, для пользователей также доступна услуга обратного перевода — из Белоруссии в Россию.