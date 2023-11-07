«Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию
«Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию, их можно будет получить в любом отделении «Белпочты» с интернетом. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
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«Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию, их можно будет получить в любом отделении «Белпочты» с интернетом. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
«Теперь в почтовых отделениях можно срочно перевести деньги в Белоруссию. Услуга PosTransfer доступна более чем в 30 000 отделений по всей России. Срочные переводы безадресные, их можно забрать в любом отделении Белпочты, подключенном к интернету», — сказано в сообщении.
Уточняется, что получатель сможет забрать средства сразу после их отправки. Для этого необходимо назвать уникальный номер перевода. Деньги будут выдаваться в белорусских рублях по курсу Национального банка Белоруссии. Стоимость услуги составит 1,8% от суммы перевода. Помимо этого, для пользователей также доступна услуга обратного перевода — из Белоруссии в Россию.
Cистема денежных переводов PosTransfer — единой системы под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС) — была запущена в 2017 г. Ранее к ней была подключена Украина, но в феврале 2022 г. «Почта России» временно перестала принимать международные денежные переводы на Украину. Помимо Белоруссии, срочные переводы через PosTransfer доступны также для пользователей из Армении и Киргизии. Там стоимость услуги составит 0,9% и 1,2% соответственно.