Ожидания снижения спроса толкают нефтяные котировки вниз

Азиатские рынки во вторник преимущественно снижаются. Экспорт из Китая неожиданно снизился в октябре на 6,4%, а импорт вырос на 3,0%. В Шанхае наиболее активно снижался сектор страхования. В минусе также торговались бумаги туризма, новой энергетики. В Гонконге технологичный сектор терял около 1,5%. Однако наиболее сильное снижение было в секторе застройщиков. Японский рынок снижался после резкого роста днём ранее. Разворот в доходностях американских казначейских обязательств демотивирует покупки японских акций. Даже в банковском секторе преобладают продажи: Mitsubishi UFJ Financial (-0,5%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,7%), Mizuho Financial (-1,1%).





Нефть дешевела во вторник. Саудовская Аравия и Россия подтвердили в выходные свои планы по дополнительному добровольному сокращению производства нефти. Однако на рынке доминирует идея, что спад экономики в Европе, США и Китае приведёт к неизбежному сокращению потребления топлива. Ожидается, что в ноябре китайские НПЗ будут перерабатывать около 15,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 15,37 млн баррелей в день в октябре.