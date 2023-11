Ожидания снижения спроса толкают нефтяные котировки вниз

Азиатские рынки во вторник преимущественно снижаются. Экспорт из Китая неожиданно снизился в октябре на 6,4%, а импорт вырос на 3,0%. В Шанхае наиболее активно снижался сектор страхования. В минусе также торговались бумаги туризма, новой энергетики. В Гонконге технологичный сектор терял около 1,5%. Однако наиболее сильное снижение было в секторе застройщиков.

Японский рынок снижался после резкого роста днём ранее. Разворот в доходностях американских казначейских обязательств демотивирует покупки японских акций. Даже в банковском секторе преобладают продажи: Mitsubishi UFJ Financial (-0,5%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,7%), Mizuho Financial (-1,1%).