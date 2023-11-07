Набсовет Сбербанка переизбрал Грефа на должность главы

«Сегодня был переизбран президент — председатель правления банка на четырехлетний срок», — сказал он.

Греф добавил, что в ходе заседания также была утверждена новая трехлетняя стратегия и основные положения дивидендной политики банка. Он уточнил, что сама дивидендная политика будет утверждена в начале декабря. Ее представят 6 декабря. По словам Грефа, в целом «Сбер» сохранит ее конфигурацию.

В предыдущий раз Греф был переизбран президентом — председателем правления кредитной организации в мае 2019 г., также на четырехлетний срок. Греф руководит Сбербанком с ноября 2007 г. До этого он занимал пост министра экономического развития.