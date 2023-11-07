16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Греф: фундаментальный курс составляет около 85−90 рублей за доллар

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс на данный момент составляет 85−90 рублей за доллар. По его мнению, на данный момент есть тенденции к «некоторой стабилизации» курса российской валюты.

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Источник: РИА "Новости"

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85−90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то», — сообщил господин Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета финорганизации. Он сослался на прогнозы аналитиков Сбербанка, которые считают, что к концу текущего года более реальна стабилизация курса, чем его ослабление.

Сегодня, 7 ноября, в ходе торгов на Мосбирже доллар колеблется на уровне 94,2 рубля. При этом 5 октября курс американской валюты пробивал отметку в 100 рублей. Рубль начал расти к доллару на фоне подписания президентом Владимиром Путиным указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров.

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Александр Кислов.

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