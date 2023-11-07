Греф: фундаментальный курс составляет около 85−90 рублей за доллар

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85−90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то», — сообщил господин Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета финорганизации. Он сослался на прогнозы аналитиков Сбербанка, которые считают, что к концу текущего года более реальна стабилизация курса, чем его ослабление.