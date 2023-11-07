Госдума приняла проект о необязательности ОСАГО при смене владельца авто

Законопроект внес в Госдуму 9 июня председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»).

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон “Об ОСАГО” и в закон “О безопасности дорожного движения”, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», — сказано в пояснительной записке.

Там же отмечается, что сейчас по закону необходимо застраховать риск своей гражданской ответственности до регистрации при смене владельца, но не позднее чем через 10 дней после покупки авто. Регистрация в отношении тех транспортных средств, владельцы которых не сделали этого, запрещается.