Главные события на финансовых рынках этой недели

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259560&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во вторник компания Positive Technologies представила финансовые результаты за девять месяцев 2023 года, а Магнит последний день принимает заявки на выкуп акций у нерезидентов.

В четверг МСФО за третий квартал 2023 года представят ТГК-1, Softline и VK. Компания FixPrice должна провести внеочередное собрание совета директоров, на котором может одобрить перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан.

В пятницу еще один отчет выпустит Сбер — на этот раз компания представит данные по РПБУ за октябрь 2023 года. В этот же день совет директоров РУСАЛ рассмотрит вопросы подготовки собрания акционеров, включая дивиденды.

В среду стартует форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, который Банк России проводит в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Это крупнейшая площадка в стране для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

В пятницу будут представлены данные по потребительской инфляции в России CPI за октябрь.