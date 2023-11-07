Главные события на финансовых рынках этой недели
Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук о том, за чем на неделе с 6 по 12 ноября будет следить все инвестиционное сообщество.
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Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук о том, за чем на неделе с 6 по 12 ноября будет следить все инвестиционное сообщество.
Во вторник компания Positive Technologies представила финансовые результаты за девять месяцев 2023 года, а Магнит последний день принимает заявки на выкуп акций у нерезидентов.
В четверг МСФО за третий квартал 2023 года представят ТГК-1, Softline и VK. Компания FixPrice должна провести внеочередное собрание совета директоров, на котором может одобрить перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан.
В пятницу еще один отчет выпустит Сбер — на этот раз компания представит данные по РПБУ за октябрь 2023 года. В этот же день совет директоров РУСАЛ рассмотрит вопросы подготовки собрания акционеров, включая дивиденды.
В пятницу будут представлены данные по потребительской инфляции в России CPI за октябрь.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».