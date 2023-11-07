Главные события финансовых рынков 6 — 12 ноября

Макроэкономика

Инвесторы ждут данные по торговому балансу Китая и инфляции в России.

События в России

На неделе пройдет форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, участие примет глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие. Компания ВК, Группа «Позитив», ТГК-1, «Софтлайн», Сбер представят на неделе свои отчеты.

События в мире

Ожидаются выступления представителей ФРС. В США состоится переход на зимнее время. Квартальные отчеты представят: Gilead Sciences, Uber, Walt Disney, Li Auto.

Нефть

Ожидается месячный отчет Минэнерго США по энергоносителям — Short-Term Energy Outlook. Для нефти помимо экономической составляющей важным фокусом остаются события на Ближнем Востоке.

Рубль