Экономист перечислил, какие товары могут исчезнуть из-за войны в Израиле

Месяц прошел с начала последнего обострения палестино-израильской войны. Практически все страны мира следят за ситуацией. Нефть дорожает на опасениях увеличения числа участников за счет присоединения к конфликту других, добывающих сырье, стран. Усложняются трансграничные поставки товаров, в том числе — импорт в Россию израильских товаров, которые успели полюбиться россиянам.

Израиль поставляет в Россию разнообразные продукты питания и напитки: в первую очередь это свежие овощи и фрукты. Далее идут растительные масла, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, пиво, орехи и йогурты. Большое число российских женщин выбирают израильские бренды в профессиональной косметологии и для домашнего ухода.

Александр Тимофеев, к.э.н., доцент кафедра информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Торговый оборот двух стране является значимым ни лдя одной из сторон: экономические связи Израиля сильнее и значимее с США или ЕС, напомнил экономист РЭУ.

«Израиль славится своими системами гидропоники и аквапоники по выращиванию растений и рыб. И потому, наверное, самые узнаваемые продукты, что поставляются из Израиля — это морковь, перец и авокадо (их поставка в структуре более 50% импорта в Россию), далее идет сельдерей, картофель, помидоры», — перечислил Александр Тимофеев.

Три четверти помидоров и перцев, как и других продуктов, выращиваются у границы с Газой. Сейчас эти территории обстреливаются и поставка этих продуктов стоит под вопросом. Без импорта овощей и фруктов могут остаться не только российские покупатели, но и другие страны.

Другой фактор, который снижает возможности Израиля экспортировать часть своей сельскохозяйственной продукции, это трудности с рабочей силой. В этой стране очень большие тепличные плантации с работниками, приезжими из других стран. Сейчас ситуация скалдывается таким образом, что рук не хватает и компаниям придется нанимать при нехватке «дешевых» рук персонал по уже выросшим зарплатам. Что приведет к удорожанию реализации товаров.

Также Израиль занимается поставками медтехники, лекарств, материалы для клиник и стоматологов. Такая продукция тоже может иметь задержки или ограничения при поставке в Россию, предупреждает экономист.

Что касается косметики, то израильская продукция уже подорожал аза последний год на 30%, и этот тренд может продолжиться.

В целом доля импорта продукции из Израиля во внешней торговле России составляла в последние годы менее 0,5%, а объем экспорта из Израиля в Россию за год составил около $ 1 млрд, резюмировал специалист.

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