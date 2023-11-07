Дефицит федерального бюджета РФ в январе — октябре предварительно составил 1,23 трлн рубля
По оценке Минфина, предварительный объем расходов за 10 месяцев 2023 года составил 24,341 трлн рублей.
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По оценке Минфина, предварительный объем расходов за 10 месяцев 2023 года составил 24,341 трлн рублей.
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе — октябре 2023 года составил 1,23 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — октябре 2023 года составил 23 106 млрд рублей, что на 4,4% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в сообщении.
Предварительно объем расходов федерального бюджета за 10 месяцев 2023 года составил 24,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% (+4,1% год к году с начала II квартала 2023 года).
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg сообщал, что дефицит бюджета РФ в 2023 году будет чуть больше 1% ВВП.