Дефицит федерального бюджета РФ в январе — октябре предварительно составил 1,23 трлн рубля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе — октябре 2023 года составил 1,23 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — октябре 2023 года составил 23 106 млрд рублей, что на 4,4% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в сообщении.

Предварительно объем расходов федерального бюджета за 10 месяцев 2023 года составил 24,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% (+4,1% год к году с начала II квартала 2023 года).

В целом, в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами бюджетного правила). Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете, добавили в министерстве.