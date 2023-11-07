Банки нашли лазейку по обходу требования о свободном выборе кредитной страховки
Чтобы продать заемщикам полис «своего» страховщика, банки идут на затягивание сроков оформления кредита и создание подписок.
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Чтобы продать заемщикам полис «своего» страховщика, банки идут на затягивание сроков оформления кредита и создание подписок.
Российские банки не спешат выполнять требования ЦБ и ФАС, обязавших их с 1 сентября 2023 года информировать заемщика о возможности купить страховой полис любой компании с рейтингом выше А- при оформлении кредита, а не только той, которая аккредитована банком. Как выяснили «Ведомости», при выдаче кредита банки могут затягивать сроки рассмотрения полиса или размещать нужную информацию не в самых очевидных местах.
Согласно постановлению, банк обязан информировать клиента о возможности выбора любого страховщика и не может навязывать услуги конкретной компании. Повышение ставки по кредиту для заемщиков с такими страховками недопустимо.
По словам собеседника «Ведомостей» в крупном страховщике, хотя мера распространена на все кредиты населению, наибольшие сложности вызывает выдача ипотеки, в которой срок оформления договора имеет ключевое значение для заемщика.
«Ведомости» изучили сайты ипотечных банков из топ-10, среди которых — Альфа-банк, ВТБ, «ФК Открытие», Сбер, Россельхозбанк, банк «Дом.РФ» и Газпромбанк, и нашли следующие «лазейки», с помощью которых банки продолжают навязывать клиентам страховщиков «из своего списка»:
«Ведомости» отмечают, что некоторые из кредитных организаций после официальных запросов издания часть информации на своих сайтах обновили. В своих официальных ответах банки подчеркивали, что требования постановления соблюдают.
Директор департамента ипотечного страхования компании «Абсолют страхование» Дарья Зуева считает такую практику успешной попыткой обхода законодательства. Направление клиента к менеджерам нужно банкам, чтобы «не оставить письменных следов» этих нарушений, считает она.
Директор департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж Элина Мелик-Пашаева говорит, что по факту проверить полис банка можно за несколько часов, и даже семидневный срок, отведенный на это ФАС и ЦБ, — по-прежнему долгий период рассмотрения заявки. При получении кредита граждане переживают, что сделка не состоится и выбранную квартиру не удастся купить, замечает Зуева, и потому очень чутко реагируют на требования банков заключать договор с конкретными страховщиками. Даже двухдневная задержка, не говоря о неделе, склоняет клиента к выбору нужной банку страховой, добавляет она.