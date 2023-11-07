Банки нашли лазейку по обходу требования о свободном выборе кредитной страховки

Российские банки не спешат выполнять требования ЦБ и ФАС, обязавших их с 1 сентября 2023 года информировать заемщика о возможности купить страховой полис любой компании с рейтингом выше А- при оформлении кредита, а не только той, которая аккредитована банком. Как выяснили «Ведомости», при выдаче кредита банки могут затягивать сроки рассмотрения полиса или размещать нужную информацию не в самых очевидных местах.

Новые требования для страховых продуктов, которые приобретаются при оформлении любого кредита, закреплены в постановлении правительства № 39 и действуют до 1 сентября 2025 года. По сути, они направлены на то, чтобы закрыть банкам лазейки для продажи клиентам не самой выгодной страховки.

Согласно постановлению, банк обязан информировать клиента о возможности выбора любого страховщика и не может навязывать услуги конкретной компании. Повышение ставки по кредиту для заемщиков с такими страховками недопустимо.

По словам собеседника «Ведомостей» в крупном страховщике, хотя мера распространена на все кредиты населению, наибольшие сложности вызывает выдача ипотеки, в которой срок оформления договора имеет ключевое значение для заемщика.

Обычно, чтобы стимулировать граждан покупать страховой полис от несчастных случаев и болезней (с их продаж банки зарабатывают комиссионные), кредитные организации вводят «поощрительные скидки» в виде сниженной на 0,4−2 п. п. ставки по кредиту. ФАС и ЦБ рекомендовали рассматривать заявку на ипотеку с такими полисами не более семи рабочих дней.

«Ведомости» изучили сайты ипотечных банков из топ-10, среди которых — Альфа-банк, ВТБ, «ФК Открытие», Сбер, Россельхозбанк, банк «Дом.РФ» и Газпромбанк, и нашли следующие «лазейки», с помощью которых банки продолжают навязывать клиентам страховщиков «из своего списка»:

Запись о праве заемщика на страховку от любого страховщика рейтингом выше А- может отсутствовать или быть размещенной не в самых очевидных разделах сайта;

Кредитор может направлять клиентов узнавать о возможности получить «скидку по кредиту» за покупку страхового полиса непосредственно к менеджеру банка;

Указание о свободе выбора есть, но при этом срок рассмотрения заявки полиса компании «не из списка банка» занимает до двух месяцев;

При оформлении страховки используется «подписка». Так, например, действует Сбербанк: при оформлении подписки на сервис «Домклик плюс», куда уже входит страхование жизни и здоровья от «Сбербанк страхования», заемщик может рассчитывать на скидку в 1 п.п. при оформлении ипотеки. Страховки же других компаний ставку по ипотеке снизить не смогут;

Обещания снизить ставку за использование компании из «списка надежных страховщиков» (у ФК «Открытия», к примеру, на 2 п.п.).

«Ведомости» отмечают, что некоторые из кредитных организаций после официальных запросов издания часть информации на своих сайтах обновили. В своих официальных ответах банки подчеркивали, что требования постановления соблюдают.

Директор департамента ипотечного страхования компании «Абсолют страхование» Дарья Зуева считает такую практику успешной попыткой обхода законодательства. Направление клиента к менеджерам нужно банкам, чтобы «не оставить письменных следов» этих нарушений, считает она.