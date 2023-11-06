Женское дело: на рынке труда РФ сформировался гендерный парадокс

Как отличаются приоритеты в карьерном выборе в зависимости от пола и оправдываются ли надежды соискателей — в материале «Известий».

Что такое гендерный парадокс на рынке труда

В России на рынке труда сформировался гендерный парадокс, говорится в статье «Качество трудовой жизни и удовлетворенность работой российских женщин и мужчин: сравнительный анализ». Она опубликована в журнале «Социально-трудовые исследования», который выпускает ВНИИ труда. Автор — ведущий научный сотрудник сектора социально-экономических исследований качества и уровня жизни Центра развития человеческого потенциала института экономики РАН Екатерина Черных.

По всем параметрам, кроме заработка, женщины показывают большую степень удовлетворения, чем мужчины, отмечается в научной статье.

Эксперт оценивала такие параметры, как моральное и профессиональное удовлетворение, расстояние до работы, условия труда, режим, выполняемые обязанности, надежность компании. Например, дамы в среднем на 6−7 процентных пунктов (п.п.) больше мужчин доверяют руководству компании и на 1−2 п.п. — коллегам.

Также, согласно исследованию, сильный пол в три раза чаще испытывает физические неудобства на работе (с ними сталкиваются 16,6% мужчин против 5,2% женщин). При этом дамы реже отмечали, что у них тяжелый или очень тяжелый труд (31,2% против 12% соответственно).

В статье подчеркивается, что наибольший стресс и нервное напряжение чувствуют на работе многодетные отцы и отцы детей до трех лет.

При этом девушки часто не возвращаются к профессиональным обязанностям, когда дети маленькие.

Кроме того, по данным исследования, женщины чаще склонны трудиться в качестве наемных работников с официальным оформлением, они реже становятся владельцами собственного дела. На протяжении последних лет доля обоих полов, боящихся потерять свое место, примерно равна (порядка 60%), отмечает Екатерина Черных.

«У мужчин в целом худшие по сравнению с женщинами условия труда, более тяжелая работа, и они чаще подвергаются воздействию различных физических факторов. С другой стороны, гендерное неравенство присутствует и в таком аспекте, как заработная плата», — приходит к выводу она.

Согласно последним данным Росстата, за 2021 год у мужчин средняя начисленная зарплата была 67 056 рублей, у женщин — 48 594. Служба публикует эти сведения раз в два года.

Важно изучать различия в оценках качества трудовой жизни: через это повышается производительность и эффективность работы, а также растет качество и уровень общего благосостояния людей в стране, отмечает Екатерина Черных.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

В последнее время гендерные вопросы привлекают всё больше внимания научного сообщества. В 2023 году Нобелевскую премию по экономике вручили Клаудии Голдин за изучение роли женщин на рынке труда. Несмотря на модернизацию и рост числа занятых представительниц прекрасного пола в работе в XX веке, в течение длительного времени разрыв в доходах между мужчинами и женщинами практически не сокращался, пришла к выводу Голдин.

По ее словам, отчасти это связано с тем, что решения об образовании, которые влияют на возможности карьерного роста, принимаются в относительно молодом возрасте, а женщин в этом ограничивают связанные с семьей и домом обязанности. Если их ожидания формируются на основе опыта предыдущих поколений, например их матерей, которые не возвращались на работу, пока дети не подросли, тогда любые изменения будут медленными, отмечает нобелевский лауреат.

Почему женщины больше удовлетворены работой

Отраслевой срез занятости свидетельствует, что в России сложись «женские» отрасли (например, образование, здравоохранение, торговля) и «мужские» (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, государственное управление), отметила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Первые, как правило, гораздо более низкооплачиваемые, сказала она.

— Гендерные стереотипы компаний таковы: женщина выйдет в декретный отпуск, не окупит инвестиций в развитие, поэтому надежнее брать мужчин. Женский подход: работу выбрать поближе к дому, согласиться на меньшую заработную плату, важны режим труда и стабильность, — отметила Фарида Мирзабалаева. — Исходя из ситуации, они изначально меньше ожидают от начальства, соглашаются на худшие условия, поэтому оценка удовлетворенности выше, считает эксперт.

Она также добавила, что мужчины готовы зарабатывать и в неформальном секторе (доля таких занятых в возрасте 15 лет и старше составила 55,2% в 2022 году), трудиться в удобное для начальства время (в том числе и ночью), они высокомобильные.

— При равных профессионально-квалификационных условиях работодатель выберет сильный пол. Но необходимо развитие «экономики заботы» — создание эффективных механизмов содействия женской занятости, — подытожила Фарида Мирзабалаева.

Гендерный разрыв в уровне заработных плат в России составляет примерно 30% в пользу мужчин, отметил заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков. ​При этом в прошлом году женщины формировали свои зарплатные ожидания на 26% ниже (39,2 тыс. рублей против 53,3 тыс.), сказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

У женщин удовлетворенность своей деятельностью может быть выше под влиянием ряда факторов: найден баланс между личной жизнью и работой, есть возможности карьерного роста, поддержка со стороны коллег и руководства, хороший коллектив, пояснила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.