WSJ сообщила о неэффективности ценового потолка на российскую нефть

Ценовой потолок на российскую нефть, введенный странами «большой семерки», все больше теряет свою эффективность, сообщила The Wall Street Journal. Издание обратило внимание на официальные данные, согласно которым в октябре поступления от нефти и газа в российский бюджет выросли более чем вдвое по сравнению с сентябрем, и почти на 25% — по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Приток доходов от нефти помогает России сократить дефицит бюджета, и, как полагают экономисты, теперь вполне возможно, что правительство достигнет целевого показателя дефицита в 2% от ВВП.

Еще весной они прогнозировали, что в 2023 году этот показатель составит от 5% до 6% ВВП. Рост экспорта также помогает России снизить давление на рубль, который в последние недели стабилизировался по отношению к доллару.

Все это являет собой резкий контраст по сравнению с началом года, когда доходы от энергетики падали, подчеркивает WSJ. «Ценовое ограничение работало так, как было задумано, но теперь оно устарело», — заявила изданию глава отдела стратегии сырьевых товаров JPMorgan Chase Наташа Канева. «Надеюсь, что сейчас все убедились, что инструмент, который придумали, просто неэффективен и от него страдают конечные потребители», — подчеркнул в начале октября вице-премьер Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению некоторых аналитиков, на которых ссылается WSJ, размер судоходного флота, находящегося в распоряжении России, гарантирует, что большая часть ее экспорта не подпадает под потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Это вынуждает Вашингтон и его союзников обсуждать способы сделать для России более дорогостоящим эксплуатацию этих танкеров, сообщили источники WSJ. В частности, портовым управляющим предложили требовать от этих судов надлежащую капитализированную страховку для плавания в их водах. Впрочем, неясно, последуют ли чиновники судоходства в других странах этим рекомендациям США, признает издание.