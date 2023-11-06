Британский антимонопольный регулятор завершил расследование против Amazon и Meta*

CMA начало расследование в отношении Meta* в июне 2021 года. Регулятор проверял сообщения о том, что компания Марка Цукерберга получает несправедливое преимущество над конкурентами, которые публикуют онлайн-рекламу своей продукции на площадках Meta*. В частности, компания подозревалась в сборе информации о взаимодействиях пользователей с рекламными объявлениями сторонних продавцов на площадках Meta*, чтобы затем предлагать этим же пользователям собственные товары. Регулятор добился от компании отказа от использования таких данных для улучшения собственных сервисов. Кроме того, британские пользователи Meta* отныне смогут отключить передачу американской корпорации данных о взаимодействии с рекламными объявлениями сторонних продавцов.

Расследование в отношении Amazon было начато в июле 2022 года. Регулятор проверял, действительно ли Amazon дает преимущества на своем маркетплейсе собственным продавцам, то есть своему собственному розничному бизнесу, а также тем продавцам, которые пользуются его услугами в хранении и доставке товаров, в сравнении с другими. В рамках соглашения с Amazon американский ритейлер будет лишен возможности использовать данные своей торговой площадки, которые он получает от сторонних продавцов, для получения несправедливого конкурентного преимущества и позволит продавцам самостоятельно согласовывать тарифы на доставку напрямую с независимыми поставщиками услуг Prime Delivery.

Следить за выполнением принятых Amazon и Meta* на себя обязательств будут независимые наблюдатели, утвержденные CMA.

* — Meta признана экстремисткой организацией в России