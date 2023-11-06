Британия будет ежегодно выдавать лицензии на добычу газа и нефти

В июле правительство Соединенного Королевства заявило, что выдаст сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Би-би-си отмечает, что ранее между раундами лицензирования не было фиксированных сроков. О новой законодательной инициативе будет объявлено во вторник, 7 ноября, в речи короля Карла III.

Новые раунды будут проводить только в том случае, если Британия будет импортировать больше нефти и газа, чем добывает, и если выбросы углерода, связанные с добычей, будут меньше, чем эквивалентные выбросы от импортируемого сжиженного природного газа. Если оба этих условия будут соблюдены, Переходное управление Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA) должно будет подать заявку на получение новых лицензий.

Британское правительство считает, что Соединенному Королевству по-прежнему нужны будут нефть и газ для удовлетворения своих энергетических потребностей, даже если она достигнет своей цели по достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. По мнению властей, импорт энергоресурсов из-за границы в целом приводит к увеличению выбросов, а также делает Великобританию зависимой от «враждебных иностранных режимов», таких как Россия, передает Би-би-си.

Против выдачи новых лицензий выступает Лейбористская партия, которая вместо этого предлагает инвестировать в возобновляемые источники энергии и атомную энергетику. NSTA ранее признало, что новые лицензии на добычу нефти и газа вряд ли помогут существенно снизить зависимость Соединенного Королевства от импорта энергоресурсов или повлиять на цены, пишет Financial Times.

Предполагаемые извлекаемые запасы нефти и газа в Северном море, по данным Telegraph, составляют 10−20 млрд барр. По состоянию на март 2022 года там было добыто 45,3 млрд барр. нефти и газа.