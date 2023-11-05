19:25 (мск), источник: Ведомости

Силуанов рассказал об ослаблении ранее доминировавших экономик

Крупные экономики, которые раньше доминировали в мире, постепенно сдуваются, уступая место новым игрокам, таким как Россия, Китай или Индия, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передают «РИА Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Все трансформации, которые происходят в мире, конечно, зависят от изменений соотношения сил в мире. Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят — Китай, Россия, Индия. Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются», — сказал министр в рамках выставки «Россия».

Силуанов добавил, что подобная ситуация в мировой истории складывалась не раз, а перемены всегда проходили болезненно. При этом старые экономики, продолжил он, «цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия», пытаясь сдержать развитие своих конкурентов, тем самым они наносят ущерб своим же собственным интересам.

1 ноября на совещании по вопросам экономики президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии» может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов, как это было в случае с подрывом газопроводов «Северный поток».

В этих условиях, как отметил президент, важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить «уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надежность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов».

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